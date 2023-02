Ölofen geht in Flammen auf: Vier Leichtverletzte bei Brand in Bad Tölz

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

In einer Erdgeschosswohnung am Klosterweg brach am Dienstagnachmittag der Brand aus. © Pröhl

Vier Menschen wurden am Dienstagnachmittag bei einem Brand in der Tölzer Innenstadt leicht verletzt. Ausgelöst hatte das Feuer ein Ölofen.

Bad Tölz - Es war gegen 14.10 Uhr, als am Dienstagnachmittag dichte Rauchwolken nahe der Franziskanerkirche aufstiegen. Am Klosterweg war im Erdgeschoss eines Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei ein Ölofen in Brand geraten, sagt Andreas Rohrhofer, stellvertretender Leiter der Tölzer Polizeiinspektion, auf Anfrage.

Dichter Rauch breitet sich in den Wohnungen aus

Während in dem Parterre-Raum die Flammen laut dem Tölzer Feuerwehr-Kommandanten Thomas Fuchsgruber auch die Deckenkonstruktion in Mitleidenschaft zogen, breitete sich in den anderen Wohnungen in den drei Stockwerken der dichte Rauch aus. Unter Atemschutz betraten die Einsatzkräfte die Wohnung und löschten das Feuer. Andere suchten das restliche Gebäude ab, um sicher zu gehen, dass alle die betroffenen Bereiche verlassen hatten.

Insgesamt befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes elf Personen im Haus. Sie alle aber schafften es alleine aus dem Gebäude. „Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, kam gerade noch eine Bewohnerin der Brandwohnung aus dem Haus“, sagt Fuchsgruber.



Vier Bewohner erleiden leichte Rauchgasvergiftungen

Vier Bewohner – drei Frauen (21, 45 und 85) und ein Mann (82) – erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, wurden vom BRK versorgt und vorsichtshalber zur Beobachtung in die Klinik gebracht. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen der Polizei Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar.



30 Kräfte der Feuerwehren aus Bad Tölz und Lenggries im Einsatz

Neben Polizei und BRK-Rettungsdienst waren 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Tölz und Lenggries im Einsatz. Zu diesem gehörten nicht nur die Löscharbeiten, sondern auch das Entrauchen der sechs Wohnungen Der Einsatz war gegen 16.10 Uhr beendet.

