Ein Gebirgsjäger aus dem Loisachtal auf Auslandseinsatz in Mali 

Michael wird die kommenden vier Monate, und damit auch Weihnachten in Mali verbringen. Der Berufsoffizier aus dem Loisachtal wurde auf einen Auslandseinsatz in ein gefährliches Gebiet geschickt.

Bad Tölz-Wolfratshausen–Das junge Paar strahlt, als würde es sich besonders auf Weihnachten freuen. Aber am Fest der Liebe werden sie voneinander getrennt sein. Michael, 31, Berufsoffizier aus einer Gemeinde im Loisachtal, ist vor wenigen Tagen nach Mali aufgebrochen. Von seiner Freundin Katharina wird er vier Monate lang 4000 Kilometer weit entfernt sein. Aus Sicherheitsgründen sollen die Familiennamen nicht genannt werden, bittet die Bundeswehr.

Seit Sommer weiß Michael, der bei den Gebirgsjägern in Mittenwald arbeitet, von seinem Auslandseinsatz. Den „Gepäckbefehl“ erhielt er sechs Monate zuvor schriftlich. „Die große Kiste hab ich schon zur Post gebracht“, sagte er wenige Tage vor seiner Abreise beim Treffen mit dem Tölzer Kurier in einem Café in der Stadt.

Es ist nicht sein erster Einsatz. Bereits im Winter vor zwei Jahren war Michael weit entfernt von daheim. Jetzt erlebt er zum zweiten Mal Weihnachten in der Wüste. Für seine Freundin Katharina ist es sozusagen auch der „zweiter Einsatz“, sie muss Michael erneut an den Feiertagen und an Silvester entbehren. „Das kann ich mir leider nicht aussuchen“, sagt der junge Mann bedauernd und drückt liebevoll ihre Hand. Aber Katharina erzählt, dass die gemeinsamen Freunde sich rührend um sie kümmern. Michael ist in einigen heimischen Vereinen engagiert. „Sie fragen immer nach, ob ich mitkomme zu Unternehmungen, noch mehr als sonst“, ist Katharina dankbar. So falle ihr das lange Warten auf Michael leichter.

Zum zweiten Mal an Weihnachten weit weg

Während Katharina die vertraute bayerische Weihnacht im Kreise der Familie erleben wird, feiert Michael mit seinen Bundeswehrkameraden in Mali. Er freut sich schon aufs Essen. „Für die Bundeswehr-Verhältnisse gibt es ein exquisites Buffet“, hat er schon vor zwei Jahren festgestellt. Die Kantine des Camp Castor ist für insgesamt 1100 Soldaten ausgerichtet. „An Platzerl und Stollen fehlte es nicht.“ Diese schickten die deutschen Familien reichlich an ihre Angehörigen.

Am ökonomischen Feldgottesdienst unter wolkenlosem Himmel nahmen damals viele Soldaten teil. „Es ist stets ein katholischer oder ein evangelischer Militärpfarrer vor Ort“, sagt der 31-Jährige. Michael nahm auch am Krippenspiel teil, das auf den Bundeswehralltag umgemünzt war. So kamen Feldsoldaten statt Hirten zur Krippe, und als einer der drei Könige überbrachte Michael als wertvolles Geschenk symbolisch schnelles Internet.

Feldsoldaten statt Hirten bei Krippenspiel

Die Bundeswehr erlaubt erstaunlich offene Einblicke ins Camp in Internetvideos auf „Bundeswehr Exclusive“. Eines trägt den Titel: „Warum ist die Bundeswehr in Mali?“ Die Bundeswehr helfe bei der sogenannten Aufklärung des Territoriums, heißt es darin. Michael erklärt: „Wir sorgen für ein gutes Lagebild durch Gespräche, Drohnenbilder und Erkundungen vor Ort.“ Im eigenen Freundeskreis stößt Michael immer wieder auf kritische Fragen. Dahinter stecke aber weniger Ablehnung als ernstes Interesse. „Sie wollen aus erster Hand hören, was ,dort unten‘ passiert“, sagt der Soldat. Das Thema Mali sei aber sehr komplex, so dass die Antwort nicht kurz und bündig ausfallen könne. Der 31-Jährige berichtet von wirtschaftlichen Problemen, ethnischen Spannungen, religiösen Extremisten, großer Armut und einem starken Bevölkerungswachstum. „Aber ich kann in den Gesprächen hier für Verständnis sorgen, vor allem für den einfachen Soldaten“, sagt Michael.

+ Bundeswehrsoldaten in Mali: bilden unter anderem Pioniere der Armee aus © Privat

Mali gilt als eine der gefährlichsten Missionen der Vereinten Nationen. Medien berichteten von Selbstmordattentaten und Angriffen auf friedenssichernde Patrouillen. Die Bundeswehr ist am Programm Minusma beteiligt.

Obwohl er freiwillig sein Testament gemacht hat, hat Michael keine Angst vor dem Einsatz. Auch Katharina zeigt sich furchtlos. „Michael gibt mir ein gutes Gefühl.“ Zeitlich sind die Kontakte nach Hause unbeschränkt, „sofern keine dienstlichen Gründe dagegen stehen“, zitiert Michael aus den Vorschriften. Ältere Soldaten erzählten Katharina, dass früher nur einmal im Monat Kontakt mit Zuhause möglich war.

Unbeschränkter Kontakt nach Hause

Bis zum Abflugtag sei der Abschied weit weg, schildert Katharina. „Es sind noch viele Termine, man besorgt Geschenke und trifft Freunde, das lenkt vom Abschied ab.“ Mit den Freunden fanden wertvolle Gespräche statt, sagte Michael innerlich bewegt wenige Tage vor dem Abflug. „Selbst so mancher ,Haglbuachana‘ sagt dir etwas, was zu Herzen geht.“ Und als er schildert, dass sich sein Vater mit einer seltenen Umarmung von ihm verabschieden wird, werden seine Augen feucht.

Nach dem Abschied am Flughafen wird sich Katharina auf Michaels Heimkehr freuen – und viele mit ihr. „Freunde fragen schon vier Wochen vorher, wann er genau ankommt und ob sie mit zum Flughafen mitfahren können, um Michael zu empfangen.“ Dabei strahlen ihre Augen schon wieder. Ostern werden sie beide wieder zusammen feiern.

(Birgit Botzenhart)

