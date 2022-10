„Oida!“: Begeisterung über partielle Sonnenfinsternis über Bad Tölz

Astronomisches Spektakel

Gerade rechtzeitig zum Höhepunkt der partiellen Sonnenfinsternis am Dienstagmittag hatten sich alle Wolken verzogen, und es bot sich ein klarer Blick auf den Fixstern. Etliche Neugierige scharten sich um die Teleskope vor dem Planetarium am Schlossplatz, um einen durch Filter geschützten Blick auf die teilweise Verdunkelung zu ergattern.

Bad Tölz - Die Isarwinkler Sternfreunde hatten bereits ab dem Vormittag ihre Teleskope aufgebaut, wie Franz Xaver Kohlhauf sagte. Als gegen 11.15 Uhr der Mond begann, Teile der Sonne zu verdecken, war der Himmel noch ziemlich bewölkt. Kurz vor 11.30 Uhr konnte man dann das erste Mal eine „Delle“ in der Sonne erkennen, weil die Wolken einen kurzen Blick zuließen. Auf den Punkt brachte es ein Bub, der mit seiner Oma gekommen war. Als er durch eines der Teleskope blickte und das erste Mal die partielle Sonnenfinsternis erblickte, entfuhr ihm ein: „Oida!“

Die Stimmung war trotz des anfangs bedeckten Wetters fröhlich. Eine größere Lücke in den Wolken machte den Hobby-Astronomen Hoffnung: die könnte genau zum richtigen Zeitpunkt die Sicht auf die Sonne frei machen.

+ Ein Eck weggeknabbert: An ihrem Höhepunkt sah die partielle Sonnenfinsternis so aus. © Franz Xaver Kohlhauf

Gegen 11.45 Uhr kamen auch immer mehr Interessierte, die durch die Teleskope schauen durften oder durch die Sonnenfinsternis-Brillen. Dazu gab es auch den Tipp, dass es hierfür eine Spezialfolie brauche und auf keinen Fall einfach Alufolie oder dergleichen hergenommen werden sollte. Denn das würde die Augen massiv schädigen.

Wegen „taumelnder Mondbahn“ gibt‘s nicht so oft Verfinsterungen

Sternfreund Udo Niehoegen hatte zwei Teleskope aufgebaut. Eines davon war direkt mit seinem Laptop verbunden, auf dessen Bildschirm der Fortschritt der Sonnenfinsternis zu bestaunen war. Viele zückten ihre Handys, um den Bildschirm abzufotografieren. Hier assistierte Karl-Heinz Bille. Damit die Spiegelung des Bildschirms das Motiv nicht zerstört, sorgte er mit einer schwarzen Decke, die er über den jeweils Fotografierenden hielt, für entsprechende Dunkelheit. „Man muss in der Astronomie immer erfinderisch sein“, sagte Niehoegen lachend. Unter der schwarzen Decke war indes nur ein „Wow“ zu vernehmen, als die Fotografin gerade die volle Pracht der Sonnenfinsternis zu sehen bekam – inklusive der Protuberanzen, also die glühenden Gase, die von der Sonnenoberfläche in den Weltraum geschleudert werden. Kurz zuvor fehlten der Sonne auf dem Bildschirm plötzlich zwei Ecken. Die eine rührte vom Mond her, die andere vom Hausdach des Marionettentheaters. „Moment, ich fahr’ das Haus ein bissl runter“, scherzte Bille.

Am Ende kamen alle auf ihre Kosten: Es entstanden zahlreiche Fotos, es gab viele interessante Erklärungen und imposante Eindrücke. „Es ist einfach schön, wie man sich immer wieder zusammen trifft“, sagte Albert Maly-Motta über die Runde an Sternenfreunden. Dass man nicht öfter eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen bekommt, erklärte er, liege an der „taumelnden Mondbahn“ – „und von der hat man sogar schon in der Antike gewusst“.

Die nächste partielle Sonnenfinsternis wird in Deutschland im Oktober 2025 zu sehen sein. Eine vollkommene Eklipse gibt es hierzulande erst wieder im Jahr 2081.

