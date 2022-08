Olympisches Feuer geht durch das Tölzer Land: Lodernde Erinnerung an den Fackellauf

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Der Turnverein trug die Olympische Flamme ein Stück durch die Marktstraße in Bad Tölz. Fackelträger war der bereits verstorbene Werner Schmuck (Mi.). Die Beiläufer waren Lenz Mittermair (li.) und Hugo Zimmert (re.). © Zimmert

50 Jahre sind die Olympischen Spiele in München nun her. Startschuss dazu war am 25.August der Fackellauf. Dieser führte auch durch den Lankreis. Träger, Beiläufer und Zuschauer blicken zurück.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Fackellauf – inspiriert von der griechischen Antike – läutet traditionell die Olympischen Spiele ein. Entlang seiner Route soll er die Botschaft des Friedens und der Freundschaft verkünden. Das war auch am 25. August vor 50 Jahren hier der Fall. Denn der über 5000 Kilometer lange Weg führte zu den Olympischen Spielen 1972 in München auch durch den Landkreis (wir haben berichtetet).

Um das Feuer durch das Tölzer Land zu tragen, waren mehrere Sportvereine aus den jeweiligen Gemeinden, durch die der Lauf führte, beteiligt. Die auserkorenen Fackelträger hatten stets ein paar Begleitläufer um sich. Der ehemalige Tölzer Stadtkämmerer Hugo Zimmert war einer von ihnen. Der damals 29-jährige Rathausmitarbeiter war Kassier beim Turnverein Bad Tölz. Der bereits verstorbene Werner Schmuck trug für den Verein die Fackel mit dem Feuer. „Unsere Strecke war vom Winzerer Denkmal, am Khanturm vorbei und auf Höhe der Mühlfeldkirche haben wir dann die Fackel wieder an die nächsten übergeben“, erinnert sich Zimmert, der gemeinsam mit dem Tölzer Lenz Mittermair als Begleitläufer von Schmuck fungierte. „Das Ganze hat nur wenige Minuten gedauert, aber die Marktstraße war voller Besucher“, erinnert sich der heute 79-Jährige. „Es war ein ganz besonderes Ereignis für uns alle.“

Tölzer trug Olympisches Feuer mit zwei Beiläufern 500 Meter durch das Herz der Tölzer Innenstadt

Die Fackel ein Stück durch Wackersberg tragen durfte der damalige A-Jugend Kapitän Johann Demmel mit einigen Kameraden aus dem Fußballverein Wackersberg-Arzbach. „Es ist jedem Verein hier zuteilgeworden, die Fackel für etwa 500 Meter zu tragen“, berichtet Demmel. „Ich war mit zwölf Jahren schon einer der Sportverrücktesten im ganzen Dorf“, meint Demmel. Im Fußballverein sei damals zwischen ihm und seinem Vereinskameraden Sepp Christl entschieden worden, wer die Fackel tragen darf. „Wir haben Steckerl gezogen“, erinnert er sich. „Das war für mich schon der Wahnsinn, dass ich gewonnen habe.“

Hans Demmel (3. v. li.) trägt das Olympische Feuer. Um ihn herum sind verschiedene Sportler vom SV Wackersberg-Arzbach. © dh

Also durfte der damals 17-jährige Hans Demmel das Olympische Feuer in Wackersberg am Stallauer Weiher entgegennehmen und bis zur Einfahrt von der Blombergbahn tragen. „Angenommen habe ich sie von einem Läufer vom Bad Heilbrunner Sportverein und weitergegeben habe ich das Feuer dann an Carl-Heinz Duisberg aus Wackersberg. Ich glaube, er war für den Tölzer Skiclub der Träger“, sagt Demmel. Die Übergabe sei dabei so abgelaufen, dass jeder Träger eine Fackel bereits in der Hand gehalten hatte. Derjenige, der das Feuer entgegengenommen hat, musste kurz vor der Übergabe die Gaskartusche im Handgriff öffnen, damit das Feuer auf die nächste Fackel übergreifen konnte. Die Wackersberger Fußballer hatten einen großen Vorteil, denn während die Trikot-Shirts gestellt wurden, mussten sich die Sportler selbst um weiße kurze Hosen kümmern. „Da unsere Trikothosen sowieso weiß waren, hatten wir also kein Problem“, erklärt Demmel und lacht.

Nikolaus Siegert (†) aus Obersteinbach nimmt das Olympische Feuer von Reimund Aschauer entgegen. Beiläufer waren unter anderem Michael Andre und Hans Neuschl. Links unter den Zuschauern sieht man den damals zehnjährigen Markus Geißler. © Privat

Den Fackellauf miterlebt hat auch Markus Geißler aus Bichl. Sein Vater sei damals als Beiläufer von dem Fackelträger Reimund Aschauer mit von der Partie gewesen. „Er war in der Vorstandschaft der Sportfreunde Bichl aktiv“, erklärt sein Sohn. Als damals Zehnjähriger habe er den Lauf am Dorfplatz von Bichl mitverfolgt. „Viele Erinnerung habe ich an den Tag nicht mehr, aber ich weiß noch, dass es für meine Eltern ein sehr besonderes Ereignis war.“

Das Trikot seines Vaters hat Geißler noch immer als Erinnerungsstück bei sich zu Hause. „Vor einigen Jahren hat mir mein Onkel das Bild gegeben, auf dem man die Übergabe des Feuers sieht und ich am Straßenrand unter den Zuschauern bin.“ Die Fackel hänge noch immer im Bichler Sportheim bei den Fußballern.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.