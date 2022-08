Erinnerungen an Olympia 72: Eine Chronik in Marken und Stempeln

Von: Andreas Steppan

Briefe, Marken, Autogramme: „Allessammler“ Franz Boiger aus Bad Tölz bewahrt in seinen Alben hunderte Erinnerungsstücke an die Olympischen Spiele von 1972 auf. 10 Mark Eintritt hat Franz Boiger gezahlt © arp

Briefmarken und noch viel mehr: Die olympischen Erinnerungen von Franz Boiger aus Bad Tölz füllen Alben. Es ist eine Geschichtsdokumentation der besonderen Art.

Bad Tölz – Die olympischen Erinnerungen von Franz Boiger füllen Alben. Der Tölzer bezeichnet sich selbst als „Allessammler“ – und die Olympischen Spiele 1972 haben ihn nachhaltig dazu inspiriert, Verschiedenstes zusammenzutragen: Ergebnislisten, Briefmarken, Sonderstempel der Post und Autogramme. Alles zusammen bildet eine Geschichtsdokumentation der besonderen Art.

„Als ich sieben Jahre alt war, habe ich angefangen, Briefmarken zu sammeln, weil das mein Cousin auch gemacht hat“, berichtet der heute 68-Jährige. „Damals war das relativ in. Aber ich war in meinem Umfeld der einzige, der dran geblieben ist.“ Und das gilt bis heute.

Im Olympia-Sommer 1972 ist Franz Boiger aus Bad Tölz 18 Jahre alt

Im Sommer 1972 war Franz Boiger 18 und stand an der Schwelle zum dritten Lehrjahr als Sozialversicherungsfachangestellter bei der Krankenkasse KKH in Bad Tölz. Weil er sportbegeistert ist und immer schon ein Faible für Statistiken hatte, begann er mit dem ersten Tag der Olympischen Spiele, Buch zu führen. Der Tölzer zeigt ein Heft, in dem er Tag für Tag alle Wettkampfergebnisse – auch der Vorrunden – feinsäuberlich notierte. Dazu klebte er aus Zeitungen ausgeschnittene Fotos von Athleten ein.

Die akribische Dokumentation reißt allerdings am 3. September 1972 ab. Boiger vermutet heute, dass das Olympia-Attentat vom 5. September seinem Enthusiasmus einen Dämpfer verpasste. Womit er hingegen noch lange weitermachte: Ausgehend von den Olympischen Spielen 1972 sammelte Boiger sämtliche Briefmarken rund ums Thema Sport. „Das habe ich durchgezogen bis zum Jahr 2000.“

Olympia-Sonderstempel erinnern an Meilensteine

Enger auf Olympia bezogen, hat der Tölzer zudem Alben mit rund 250 Briefen mit verschiedenen Marken, Sonderstempeln oder Aufdrucken rund um die Spiele 1972. Das beginnt mit einem Stempel anlässlich der Sitzung des IOC am 26. April 1966, als die Spiele an München vergeben wurden. Das Blättern in seinen Alben ist eine Zeitreise mit Stationen wie der Eröffnung des Olympiaturms 1968, dem Start der Münchner U-Bahn 1971 oder der Eröffnung des Olympiastadions mit dem Länderspiel Deutschland gegen die UdSSR am 26. Mai 1972 – Boiger besitzt eine Eintrittskarte. An den Start und die Stationen des Fackellaufs erinnern etliche Briefmarken und Sonderstempel aus verschiedenen Ländern. Auch zahlreichen Sportarten widmete die Post jeweils eigene Motive. Das reicht bis hin zu Stempeln, die bis in die heutige Zeit an Jahrestage der Spiele oder auch des Attentats erinnern. 2022 widmete die Post Walther Tröger, lange IOC-Mitglied und 1972 Bürgermeister des Olympischen Dorfs, einen Sonderstempel.

Während er gestempelte Briefe und Marken großteils aufgekauft hat, besorgte sich Boiger andere Sammlerstücke 1972 selbst vor Ort. Er fuhr am 4. September nach München, um sich Wettbewerbe anzuschauen.

Eintrittskarte für Olympia 1972 in München kostete 10 Euro

„Für Leichtathletik gab es keine Karten mehr, also habe ich eine Tageskarte für das Hockeyturnier gekauft“, erinnert er sich. 10 Mark Eintritt habe er gezahlt. Anschließend ging er ins Olympische Dorf und ließ verschiedene Athleten, denen er begegnete, auf einem Block unterschreiben. Die Autogramme von Uli Hoeneß oder Zehnkämpfer Bill Toomey sind gut lesbar. Bei anderen hingekritzelten Namen fragt sich Boiger heute selbst: Wer das wohl war?

