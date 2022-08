„Des san ja mehra als an Leonhardi“: Als der Olympia-Fackellauf die Zuschauer in Bad Tölz begeisterte

Der Fackelläufer Richard Reindl aus Kochel, hier nach Auskunft der Familie auf dem Weg in Richtung Benediktbeuern. Reindl, der bereits gestorben ist, hat auch beim Aufbau des Olympischen Dorfes als Zimmerer mitgeholfen. © Privat

Es war ein Großereignis, das auf dem Weg zwischen Schlehdorf und Reichersbeuern überall im südlichen Landkreis frenetisch gefeiert wurde: Erinnerungen an den Olympia-Fackellauf 1972.

Bad Tölz – Gibt es ein Ereignis, das im ganzen Landkreis von tausenden und abertausenden Zuschauern besucht und mit überschäumender Begeisterung gefeiert wurde? Wer die Frage beantworten kann, landet zwangsläufig beim Freitag, 25. August 1972. Da durchquerte auf ihrem rund 5500 Kilometer langen Weg durch acht Länder vom Berg Olymp nach München das olympische Feuer auch den Landkreis.

Fackellauf 1972 in Bad Tölz-Wolfratshausen: Allerorten Blasmusik

In jedem Ort, wo der von schweren Polizeimotorrädern eskortierte 400 Meter lange Konvoi der Fackelläufer auftauchte, warteten bereits tausende Besucher. „Das san ja mehra als an Leonhardi“, gab der Tölzer Kurier den Eindruck eines Augenzeugen in Tölz wieder.

Der Weg des olympischen Feuers war minutiös getaktet. Dem unbarmherzigen Zeitplan fiel deshalb manche gut gemeinte Bürgermeister-Ansprache zum Opfer. Egal. An allen Fackellauf-Stationen unterhielten die Blaskapellen schon Stunden vor Eintreffen die begeisterten Besucher. Die örtlichen Gartenbauvereine und Gärtnereien hatten, wie dem Tölzer Kurier zu entnehmen ist, ihre ganze Ehre eingelegt, um die Übergabestationen mit üppigem Blumenschmuck zu zieren.

Olympia 72: Fackellauf von Schlehdorf nach Reichersbeuern

Der 35 Kilometer lange Weg durch den Südlandkreis startete um 6.45 Uhr früh in Schlehdorf und führte über Kochel, Bichl, Benediktbeuern und Heilbrunn nach Bad Tölz und Reichersbeuern. 32 Fackeln wurden dabei getragen. Schon im Frühjahr 1971 hatte sich der Landkreis für die Route beworben. Die Auswahl der beteiligten Sportvereine und Fackelträger war dann nicht ganz ohne Streit verlaufen. Es möge sich, hoffte der Tölzer Kurier damals, der Mantel des olympischen Friedens darüber decken. So geschah es dann auch. Die Fackelträger bekamen übrigens ein einheitlich gestaltetes Dress. Die weiße Hose mussten sie sich selbst besorgen. Die Fackel durften sie in aller Regel behalten.

Exakt nach 165 Minuten, um 9.30 Uhr, verließ die Olympische Flamme am Schopfloch den Südlandkreis, um kurz darauf über Dietramszell in Richtung Geretsried aufzubrechen, der Geburtsstätte der Olympiafackel.

Geretsried als Geburtsstätte der Olympiafackel 1972

Geretsried die Geburtsstätte der Olympiafackel? Richtig gelesen. Der Unternehmer Wolfgang Tyczka (Flüssiggas) hatte 1966 im Radio von der Vergabe der Olympischen Spiele nach München gehört und umgehend seinen Geschäftsführer beauftragt, die Handfackel zu entwickeln. In einem Bericht im Isar-Loisachboten erinnerte sich Tyczka an „vier Jahre harte Arbeit, die folgten“. Die Handfackel wurde zum Beispiel im Windkanal getestet, um sicher zu stellen, dass die von Flüssiggas genährte Flamme auch einem Orkan standhält.

Der Fackellauf mit insgesamt 5776 Trägern verlief problemlos. Rund 800 Millionen Menschen verfolgten weltweit, wie Schlussläufer Günter Zahn im Münchner Olympiastadion die letzten 164 Stufen emporstieg und das ebenfalls mit Tyczka-Gas betriebene Stadionfeuer entzündete.

Von Christoph Schnitzer