Omikron an Schulen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Alle sind gefordert

Von: Christiane Mühlbauer

Die Zahl der positiv getesteten Schüler an Grund- und Mittelschulen steigt, sagt das Schulamt. Zusammenarbeit mit den Eltern ist gut Die Schulen haben meistens einen Plan B © dpa

Die Omikron-Welle stellt die Schulen derzeit vor große Herausforderungen. An den Grund- und Mittelschulen werden steigende Zahlen beobachtet, an den weiterführenden Schulen ist die Situation noch überschaubar.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Laut Landratsamt lag die Zahl der Kinder und Jugendlichen an Grund- und Mittelschulen in Quarantäne am 2. Februar bei knapp 4 Prozent. Zwar bewege man sich im einstelligen Bereich und die Lage sei überschaubar, sagt Schulamtsdirektorin Petra Burkhardt. „Unser Gesamteindruck ist aber, dass die Tendenz bei den Positiv-Fällen nach oben geht.“ Im Südlandkreis wurde nun erstmals wieder für eine Klasse Distanzunterricht angeordnet, weil mehr als 50 Prozent der Kinder betroffen sind. Trete so eine Häufung auf, müssen die Schüler für fünf Tage ins Homeschooling.

Burkhardts Eindruck bestätigt Martina Bäumle, Rektorin der Isardamm-Grundschule in Geretsried. „Die Zahl der Erkrankten an unserer Schule schwankt täglich und hat insgesamt eine Tendenz nach oben“, sagt sie. Wie alle Grundschulen teste man im Pooltest. Bei bestätigten Infektionsfällen müssten die Tests in den jeweiligen Klassen intensiviert werden: „Das heißt zusätzlich zum Pooltest auch noch täglich für fünf Tage ein Selbsttest“, sagt Bäumle. Die Durchführung der Hygieneschutzmaßnahmen nehme im Schulalltag „einen erheblichen Raum ein“.

Zusammenarbeit mit den Eltern ist gut

Es sei eine Herausforderung, die Situation täglich im Blick zu haben, sagt auch Schulamtsdirektorin Burkhardt. „Wenigstens musste noch keine Klasse wegen Personalmangel in den Distanzunterricht.“ Schulleiter würden jedoch täglich „jonglieren“, um alles zu organisieren, auch mit den Vertretungen. „Alle sind hochengagiert, auch die Lehrer“, zollt Burkhardt allen Respekt.

Die Versorgung der Kinder und Jugendlichen in Quarantäne mit Unterrichtsmaterialien hänge von den jeweiligen Ressourcen vor Ort ab, sagt Burkhardt. Viele Grund- und Mittelschulen würden mit Padlets arbeiten, eine Software, auf der Material hinterlegt werde. Um eine Unterrichtsstunde streamen zu können, fehle es oft an den technischen Voraussetzungen. „Und für eine Lehrkraft ist es nicht leicht, die Technik, die Schüler vor Ort und die Kinder zu Hause gleichzeitig im Blick zu haben“, sagt Burkhardt. An der Grundschule Eurasburg-Beuerberg habe die Corona-Situation nach den Weihnachtsferien „angezogen“, berichtet Rektorin Katharina Bolzmacher. Vor Kurzem fielen in einem Schulhaus zwei von vier Lehrern aus. Betroffen waren eine dritte und vierte Klasse. „Mit Zusatzstunden und Mehrarbeit haben wir das aufgefangen“, berichtet Bolzmacher. Eine Klasse wurde zeitweise aufgeteilt.

Sowohl Bolzmacher als auch Bäumle berichten von einer guten Zusammenarbeit mit den Eltern. „Sie sind sehr kooperativ“, sagt Bolzmacher. „Die Eltern sind dankbar für Präsenzunterricht.“ Auch die Kinder würden sich zuverlässig an die Maskenpflicht halten und „sehr umsichtig sein“. An den weiterführenden Schulen läuft der Unterricht weitestgehend im normalen Umfang, wie bei einer stichprobenartigen Umfrage unserer Zeitung festzustellen war. „Der Schulbetrieb ist noch gut machbar“, sagt Manfred Ilitz, Rektor der Realschule St. Immaculata in Schlehdorf. In den Klassen fehlten „ein bis vier Schüler“, bei den Lehrern gebe es zurzeit nur wenig Ausfälle. Die Schule hat einen „Plan B“ aufgestellt, falls die Ausfälle rasch mehr werden sollten: „Wir haben ein Info-Portal auf der Homepage eingerichtet, wo sich Eltern schnell informieren können, falls ganze Klassen zu Hause bleiben müssen.“ Schüler, die derzeit als Kontaktperson zu Hause sitzen, negativ sind und lernen können, werden über die Plattform Microsoft-Teams mit Unterrichtsmaterialien versorgt. „Das klappt ganz gut.“

Die Schulen haben meistens einen Plan B

Am Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasium sind von knapp 900 Schülern derzeit 32 positiv auf das Corona-Virus getestet, außerdem drei Lehrer. 22 Schüler und ein Lehrer befinden sich zudem in Quarantäne. „Es findet in allen Klassen und Kursen Präsenz-Unterricht statt, wir überschreiten in keinem Fall die 50-Prozent-Abwesenheitsregel“, berichtet Direktor Alexander Göbel. Bei den Leistungsnachweisen seien die Lehrer aber stark gefordert, weil es vorkomme, dass manche Schulaufgaben „zwei- bis dreimal nachgeschrieben werden müssen“. An der Beruflichen Oberschule in Bad Tölz (FOS und BOS) sind derzeit zwölf junge Erwachsene in Quarantäne, berichtet Schulleiter Andreas Stefan auf Anfrage unserer Zeitung. „Das ist überschaubar. Der Schulbetrieb läuft ganz normal.“ Versäumte Schulaufgaben müsste man eben nachschreiben. Würde es zu mehr Corona-Fällen an der FOS/BOS kommen und wieder Homeschooling erforderlich sein, ist Stefan nicht bang: „Wir haben einen schnellen Breitbandanschluss, alle Zimmer verfügen über eine gute technische Infrastruktur.“

