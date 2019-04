Nächste Haltestelle: Schicksal

Die Darsteller und die Autoren des Theaterprojekts „On Stage“ haben bei der Premiere ihres neuen Stücks in Bad Tölz begeistert. Doch die Zukunft des erfolgreichen Projekts steht in den Sternen.

Bad Tölz–Elf Menschen warten an einer Bushaltestelle. Daraus einen höchst abwechslungsreichen, überraschenden Theaterabend zu machen, ist den elf Laiendarstellern des Theaterprojekts „On Stage“ großartig gelungen. Die Premiere des Stücks „Der Halt“ im Tölzer Betriebshof erntete jetzt brandenden Applaus.

Die Geschichten jeder einzelnen Figur schrieben die Darsteller selbst, Jugendliche und junge Erwachsene. Das Regieteam, Verena Peck und Christian Obermaier von der Tölzer Jugendförderung, halfen lediglich, daraus ein Bühnenstück zu machen.

Im Programmflyer sind extreme Charaktere beschrieben: „schizophrene Störung“, „gefühlskalt, Narzisst“ oder „hygienefanatisch“. Was Schauspielprofis alles abverlangt, bewältigten die jungen Laien in sehr überzeugender und packender Weise. Von herzerwärmend über tragisch bis zum blanken Horror gestalteten sich die elf Lebensgeschichten, die in Rückblenden erzählt wurden.

Katharina Huber spielte die einsame, schrullige Seniorin Rosi Gerg, die sich als Mutter völlig verausgabt. Zum ABBA-Lied „Mamma mia“ wirbelte sie mit dem Besen über die Bühne, während ihre drei Kinder ständig am Essenstisch nach ihr schrien. Komik und Traurigkeit gingen dabei virtuos Hand in Hand. Das war ebenso in jenen Szenen der Fall, in denen Tim Haltermann den Neonazi Tom Zeiger spielte, der Menschen mit dem Schlagstock bedroht. Unter seinen Freunden verzweifelt er, weil Döner türkisch ist, der Kaffee italienisch und ausgerechnet ein Grieche ihnen einen günstigen Sommerurlaub verschaffen kann.

Sehr kurz, aber sehr berührend war Susann Teubers Auftritt als Liesbeth Barth. Die fröhliche Schlaganfallpatientin stand unter anfeuernden Rufen der Mitspieler aus ihrem Rollstuhl auf und ging zu Queens „We are the champions“ hin und her.

Stille Wasser sind tief, heißt es. Das bewies Benji Zand, der den Psychopathen Johann Jäger spielte. In einer Horroszene, die den Zuschauern das Blut in den Adern gefrieren ließ, bedrohte er seine Freundin (Lea Leßke) – und ging zum Äußersten.

Raven Condea, der den Witwer und tragischen Dichter Clément Rosétrottoi spielte, erklärte: „Jeder hat seine Geschichte selbst für die Bühne ausgearbeitet, nur bei wenigen Szenen halfen wir zusammen.“ Condea und Kollege Emil Hommers alias Franz Spitzner bauten ihre Rollen mit Gesang, Dichtung und Geigenspiel aus.

Alle elf Darsteller bewiesen ihre Wandlungsfähigkeit in unzähligen Nebenrollen. Die großartigen Ideen und Rollenspiele der jungen Menschen ließen die häufigen Umbauten vergessen. Aufwendige Technik, Nebelmaschine, innere Monologe vom Band sowie Texte und Bilder auf einer Leinwand unterstützten die gelungene Dramaturgie.

Wegen der ungewissen finanziellen Zukunft des Projkets (wir berichteten) war hoher Besuch gekommen: Stadtkämmerer Hermann Forster, die Stadträte Margot Kirste und Richard Hoch, Helmut Kulla, stellvertretender BRK-Kreisgeschäftsführer, und Thomas Bigl, Leiter des Sozialamts im Landratsamt. „On Stage“ hätte mit dieser Premiere nicht besser überzeugen können. bib

Weitere Aufführungen am Mittwoch und Donnerstag, 10. und 11. April, im Tölzer Betriebshof, Beginn jeweils 19 Uhr. Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. (bib)

