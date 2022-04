Openair-Kino, Krimis und Festivals: Diese Veranstaltungen gibt‘s in Bad Tölz

Teilen

Die Indie-Band „Kytes“ kommt Ende Mai zum Knabenchor-Festival nach Tölz. Michael Spieler (rechts, sitzend) war früher Mitglied im Tölzer Knabenchor. Die Band gewann 2016 den New-Music-Award der ARD. © Valerie Schweitzer

Nach langer Corona-Zwangspause herrscht nun Aufbruchstimmung bei den Veranstaltern der Kurstadt. Das Programm für das laufende Jahr 2022 steht fest.

Bad Tölz – Kann ein Ausblick auf das Veranstaltungsjahr 2022 nach zwei solchen „Hunger“-Jahren gut ausfallen? Und wie. Die stellvertretende Tölzer Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier hatte im Kur- und Tourismusausschuss der Stadt sichtlich Vergnügen daran, das Programm für heuer vorzustellen. Die Künstler würden, sagte Frey-Allgaier, darauf brennen, wieder was auf die Beine zu stellen. Das führe zu einem riesigen Angebot. „Endlich gibt es wieder Märkte, freute sich Frey-Allgaier. Neben dem Ostermarkt (8. bis 18. April) wird es einen Herbstmarkt (9. und 10. Oktober) sowie den Christkindlmarkt (26. November bis 24. Dezember) geben.

Ende Mai lockt das Knabenchor-Festival an vier Tagen nicht nur mit den Galakonzerten der Chöre. Es soll am Winzerer-Denkmal in der Marktstraße auch täglich Musikveranstaltungen geben, die von Künstlern und Ensembles der Region bestritten werden. Im Kurhaus wird die Indie-Band „Kytes“ zusammen mit dem Knabenchor auftreten.

Programm-Vorstellung im Kur- und Tourismusausschuss

Von 16. bis 19. Juni wird im Bürgergarten an jedem Tag eine andere Band die Zuhörer verzücken. Namen wollte Frey-Allgaier noch nicht nennen. Sie hoffe, dass das Wetter mitspielt. Anfang Juli wird es am Blomberg oben „Waldspiele mit Live-Musik“ geben. An der Talstation ist Anfang Juli abends ein Openair-Kino geplant. Ein Veranstalter plane das im Oberland als Serie aufzuziehen, erläuterte Frey-Allgaier.

Im Juni und Juli kommen Lesefreunde beim „Tölzer Krimisommer“ auf ihre Kosten. Es wird Lesungen in verschiedenen Einrichtungen geben, aber auch Veranstaltungen, wo sich Krimi-Freunde beteiligen können. Am 28. Juli lädt die Musikschule am Marienbrunnen unter dem Motto Filmmusik zu einem Symphonie-Konzert mit rund 80 Beteiligten ein. Das stellt sich nicht nur die Tourismus-Fachfrau „großartig vor“. Ende Juli wird im Stadtmuseum zudem eine Ausstellung über Bauhaus-Architektur auch in Bad Tölz eröffnet.

Ausstellungen, Openair-Kino, Krimis und Festivals

Ein Höhepunkt für die Sportler wird das Radrennen European Championship, das am 14. August nach Bad Tölz kommt. „Die schnellen Männer mit zwei Rädern werden am Abend von den Männern mit den noch schnelleren Rädern abgelöst“, meinte Frey-Allgaier schmunzelnd. Dann ist nämlich am Moraltpark Harley-Treffen angesagt. Außerdem: „Stadt mit der besonderen Note“, Fishbones-Konzert, Rosentage, Töpfermarkt, Oach-Festival Herbstzauber, Leonhardi und vieles mehr: In Tölz wird es 2022 bestimmt nicht langweilig. (Von Christoph Schnitzer)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.