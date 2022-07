Operieren mit Ringen und Kegeln: Offene Türen in der Tölzer Stadtklinik

Teilen

Bohren, hämmern, schrauben: Unfallchirurg Harald Rieger (re.) lässt Elsa direkt ran an den Knochen. Mutter Laura Bergmann schaut lieber nur zu. © Botzenhart

Zu einem Tag der offenen Tür hatte die Tölzer Asklepios-Stadtklinik eingeladen. Fünf Stunden lang gab es ein umfangreiches Programm mit vielen Aktionen. Auch einen OP-Roboter durfte man testen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Von millionenschwerer Hightechmedizin über die Pflegenden bis hin zur Krankenhausseelsorge – am Tag der offenen Tür in der Tölzer Asklepios- Stadtklinik gab es viel zum Staunen und noch mehr Informationen. Die Besucher bekamen am Samstag Einblicke in die vielfältigen Bereiche, die ein Krankenhaus ausmachen. Ein Coronatest war vorab nötig, aber das humorvolle Empfangsteam an dieser Station ließ aufkommenden Unmut schnell vergessen.

Mit dem OP-Roboter Ringe auf Kegel setzen

Beim Blick in den Flyer mit Programm- und Stationenplan kamen bei dem einen oder anderen Zweifel auf, ob fünf Stunden reichen würden, um alles zu sehen. Vorträge, Hausführungen und zahlreiche Möglichkeiten zum Mitmachen umfasste das Angebot. Ein Höhepunkt war in der Aula aufgebaut: Der computergestützte OP-Roboter Da Vinci. Professor Roman Ganzer, Chefarzt der Urologie, und Lisa Praetorius von der kalifornischen Herstellerfirma luden ein, dass 1,5 Millionen Euro teure Gerät selbst zu bedienen. Der Operierende saß an der Chirurgenkonsole und blickte auf den 3D-Bildschirm. Neben ihm stand der Patientenwagen, auf dem vier Roboterarme dünne Stangen in eine künstliche Bauchhöhle führten. Statt Organen standen unter den winzigen Zangen und Scheren der Operationsarme Miniaturkegel und -ringe.

Operation am Gummibärchen: Luca versucht den Umgang mit echtem Operationsbesteck und Kamera, angeleitet von Assistenzärztin Katarzyna Putko. © Botzenhart

Und die Besucher, auch die jüngsten, bestätigten: Es war kinderleicht, die Ringe auf die Kegel zu setzen. Robotik übersetzte die Handbewegungen des Menschen in präzise, winzige Handlungen an den Gegenständen. „Aber eingeübt wird erst ein Facharzt“, erklärte Ganzer. Betätigt wird das System also von Ärzten mit mehrjähriger Berufserfahrung.

Wie geht es nach der OP weiter? Das erklärt der Sozialdienst

Statt Feinmotorik langte die zwölfjährige Elsa Bergmann kräftig hin. Sie bohrte, hämmerte und schraubte einen Stift in einen Knochen, alles unter der Anleitung vom Chefarzt der Unfallchirurgie, Harald Rieger. „Sie möchte Ärztin werden“, erklärte ihre Mutter Laura.

Aber wie geht es nach einer Operation weiter? Katharina Klora vom Sozialdienst klärte auf: „Angehörige können sich schon vor einer festgesetzten OP an uns wenden für eine Folgebehandlung oder wie die Pflege zuhause gelingen kann“, erklärte sie.

Pflegende kommen aus der ganzen Welt

Die pflegenden Mitarbeiter der Klinik kommen aus der ganzen Welt, das zeigte die Pflegeabteilung mit Karten und bunten Infotafeln. Hier gab es Wissenswertes über die Ausbildung in der Pflege.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Vor der Klinik waren Essen und Getränke für die Gäste hergerichtet, drei Musikanten spielten auf. Außerdem kamen die Besucher an der Freiwilligen Feuerwehr Bad Tölz vorbei und an einem Notarztfahrzeug des Bayerischen Roten Kreuzes. Dort stand auch das neue Fahrzeug des Hospizmobils. Die Ehrenamtlichen, die auf Spenden angewiesen sind, erfüllen schwerkranken Menschen einen Wunsch – wie den Besuch von Verwandten, die Fahrt zu einem ersehnten Ort oder zu einer Veranstaltung.

Krankenhausseelsorge stellt Briefe und Bilder aus

Auf den Wegen durch die Klinik fielen wunderschöne Fotografien auf, die aus einem Wettbewerb des Krankenhauses stammten. Die Bilder zeigten heimische Landschaftsaufnahmen zum Thema „Mein schönster Platz in der Region“. Gegenüber an den Fensterscheiben hatte die ökumenische Krankenhausseelsorge Dankesbriefe und -bilder aufgehängt. Auch für Angst und Trauer muss Platz in einem Krankenhaus sein. (bib)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.