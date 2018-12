Tölzer Kunst in der  Flughafenkapelle: Die Origami-Krippe aus Stein

Die Weihnachtskrippe in der Münchner Flughafenkapelle ist etwas ganz Besonderes. Gefertigt wurde sie von einer Tölzerin.

Bad Tölz – Papier ist geduldig. Nicht nur beim Schreiben. Auch Steinmetze nützen bei der Ideenfindung für ein Kunstwerk gerne Papier. Die Tölzer Steinmetz- und Bildhauermeisterin Verena Boiger ging noch einen Schritt weiter. Sie wollte die Leichtigkeit einer Papierfaltung (Origami) in Stein übertragen, als sie für einen Wettbewerb eine Weihnachtskrippe entwarf - und gewann. Ihre Arbeit begeisterte nicht nur die Fachleute der Münchner Meisterschule, sondern auch die Jury des Diözesanmuseums Freising.

+ Verena Boiger. Fotos: Alex Tino Friedel/Flughafen München Zwei Wochen lang wurde Boigers Steinkrippe in der Münchner Karmeliterkirche ausgestellt. Dort entdeckte sie auch der katholische Flughafen-Seelsorger Franz Kohlhuber und war schnell davon überzeugt. Das ist genau die Krippe, die zur Schlichtheit und zum Stil der Christophorus-Kapelle am Flughafen passt. Inzwischen hat Kohlhuber die Figurengruppe erworben und aufgestellt. „Richtig beleuchtet schaut sie gigantisch aus“, sagt Kohlhuber.

Die Künstlerin aus Tölz ist darüber natürlich nicht wenig stolz. Beim Besuch in der Redaktion erzählt sie, wie sie zu ihrem Beruf kam. Eigentlich ist er ja in der Wiege gelegt. Die 29-Jährige stammt aus dem Tölzer Steinmetz-Betrieb Ostermünchner. Wie sie erzählt, habe sie als Jugendliche eher eine kalte Werkstatt und viel Staub mit dem Beruf assoziiert. Dass auch eine künstlerische, kreative Note dabei ist, sei ihr erst so richtig nach der Schule in der Ausbildung zum Holzbildhauer bewusst geworden. Es folgte eine Steinmetzlehre und die Meisterschule in München, die sie als Jahresbestmeisterin abschloss. In dritter Generation will sie nun auch den Familienbetrieb von der Mutter Gabriele Ostermünchner-Boiger übernehmen.

Lesen Sie auch: Dietramszeller Schwester hat Privataudienz beim Papst

Im Jahr 2017 kam das Wettbewerbsthema Krippe auf sie zu. Schlicht sollte sie sein, modern und eher zurückhaltend, beschreibt Boiger ihre Idee, die sie mit hellem, französischem Comblanchien-Stein umsetzte. „Das ist ein Kalkstein, der gut zu bearbeiten ist.“

Die Schwierigkeit bestand darin, aus dem per se klobigen Steinmaterial mit Meißel und Schleifgerät die Zartheit eines Papierentwurfs zu formen. Eine Herausforderung war es dabei auch, die relativ kleinen Werkstücke so zu befestigen, dass man sie bearbeiten konnte. Steinmetze arbeiten gewöhnlich mit größeren Objekten wie Grabsteinen, merkt Boiger an.

Hat die Schöpferin der neuen Flughafen-Krippe eine Lieblingsfigur? Hat sie. Um genau zu sein, sie hat zwei. Elefant und Kamel sind für sie Erinnerungen an die Weihnachtskrippe ihrer Kindheit. „Die mussten einfach dabei sein.“

Lesen Sie auch: Schönheits-OP fürs Tölzer Taubenloch

Drei Boiger-Krippen gibt es bis jetzt. Eine steht in der Meisterschule München, die andere wurde speziell für die Flughafen-Kapelle gefertigt. Und weil Verena Boiger nicht jedes Mal in die Landeshauptstadt oder nach Erding fahren will, um sich an ihrem Meisterstück zu erfreuen, hat sie kurzerhand ein drittes Exemplar für sich selbst geschaffen. „Mir gefällt sie nämlich auch super.“

Von Christoph Schnitzer