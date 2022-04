Orthodoxes Osterfest für Flüchtlinge im Tölzer Pfarrheim Franzmühle

Der Tölzer Pfarrgemeinderat hat das Osterfrühstück vorbereitet: Auf den Tischen standen Osterfladen, Marmelade, Brot, Schinken, Käse und gefärbte Eier nebst Getränken. Die Kinder freuten sich über bunte Schoko-Ostereier. „Es war sehr schön, aber leider auch sehr traurig“, sagte Manfred Mangold vom Pfarrgemeinderat nach der Feier. © bib

Es war eine kurze Segnungsfeier, dafür aber umso bedeutungsvoller. Der Tölzer Stadtpfarrer Peter Demmelmair hatte am Sonntag ukrainische Familien zum orthodoxen Osterfest in den Saal der Franzmühle eingeladen. Rund 40 Gäste waren gekommen.

Bad Tölz - Die Flüchtlinge leben derzeit nicht nur in Bad Tölz, sondern auch in den umliegenden Gemeinden. Anwesend waren Mütter, Kinder und Großeltern. Die Besucher nahmen an drei langen, österlich gedeckten Tafeln Platz und hörten die Botschaft der Auferstehung. Von Band erklangen heimatliche Kirchenlieder. Übersetzerin Oksana Prokip stammt selbst aus der Ukraine und wohnt in Bad Tölz. Bei Prokips Worten war es vollkommen still, immer wieder wischten sich Menschen Tränen von ihren Wangen. Auch die Mitglieder des fast vollständig erschienen Pfarrgemeinderats waren tief ergriffen.

Pfarrer Demmelmair ging segnend durch die Reihen, doch vereinzelt baten Familien anschließend noch um eine persönliche Segnung. „Wir sagen den Menschen hier und in Deutschland Danke“, sagte Prokip. „Für ihre Hilfe, für ihre Fürsorge, für ihre Liebe. Wir sind dankbar für dieses Osterfest, dass wir gemeinsam beten durften, und wir danken allen Helfern dafür.“ (bib)

