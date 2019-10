Oscar des Breitensports für Skiclub Lenggries

Im Tölzer Kurhaus wurden jetzt die „Sterne des Sports“ verliehen.

Bad Tölz/Lenggries – Normalerweise stehen jene Sportler im Rampenlicht, die als erstes im Ziel ankommen oder die meisten Tore schießen. Die „Sterne des Sports“ zielen in eine andere Richtung. Mit diesem Preis ehren der Deutsche Olympische Sportbund und die Volksbanken Raiffeisenbanken die Arbeit der Vereine und ihr soziales Engagement. Vor Kurzem wurde der Skiclub Lenggries bei einer festlichen Preisverleihung im Tölzer Kurhaus mit dem bronzenen „Stern des Sports“ ausgezeichnet.

Den „Oscar des Breitensports“ nahmen Club-Vorsitzender Karl Gerg und der Jugend-Langlaufwart Jan Richter für das Projekt „Lengareßa Lafradler Reim“ entgegen. Übersetzt heißt das „Lenggrieser Lauf-Fahrrad-Runde“, erklärt Richter. Er hat sich das Konzept für den Duathlon ausgedacht und vorangetrieben. Wie berichtet hatte die Veranstaltung Ende Mai erstmals auf dem Weltcuphang-Gelände am Brauneck stattgefunden.

Das Besondere: Die rund 150 Teilnehmer konnten ausschließlich in Zweier-Teams antreten. Teilnehmen konnte laut Richter jeder. So konnte der 65-jährige Opa mit seiner siebenjährigen Enkeltochter die Lauf- und die Mountainbike-Strecke in Angriff nehmen. „Der gemeinschaftliche Spaß am Sport stand im Vordergrund“, sagt Richter. Neben der ehemaligen Skirennläuferin Annemarie Gerg starteten auch etliche Menschen mit Handicap, und zwar immer im Team mit einem Sportler ohne Beeinträchtigung. Das sei eine „unbeschreibliche Bereicherung“ gewesen. „Die größte Bestätigung für unsere Bemühungen war es, die strahlenden Gesichter der Behinderten mit ihren Teampartnern bei der Siegerehrung zu sehen“, heißt es in der schriftlichen Bewerbung des Skiclubs.

Die Raiffeisenbanken der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach hatten den Wettbewerb „Sterne des Sports“ zum fünften Mal ausgeschrieben. Insgesamt hatten sich 51 Vereine aus der Region beworben, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben dem Lenggrieser Skiclub wurden der Sportverein (SV) Eurasburg-Beuerberg für sein Kinderspielfest und der SV Straßlach für das Projekt „1000 für 1 – Wir machen das...“ ausgezeichnet. Alle drei Vereine haben nun auf Bayernebene die Chance auf einen „Großen Stern des Sports“ in Silber. „Die Raiffeisenbanken aus der Region drücken allen Gewinnern hierfür die Daumen und bedanken sich bei allen Bewerbern für die großartige soziale Leistung, die sie tagtäglich in den Sportvereinen erbringen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Den Gewinnern auf Bundesebene winkt ein Treffen mit der Bundeskanzlerin oder dem Bundespräsidenten: Sie haben in den vergangenen Jahren die Preisträger persönlich ausgezeichnet.

Neben dem „Bronze-Stern“ erhielt jeder der drei ausgezeichneten Vereine ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. „Das stecken wir in die Nachwuchsarbeit“, verspricht Richter, der sich bereits über eine Neuauflage der „Lengareßa Lafradler Reim“ Gedanken macht.

