Nach Coronapause: Tölzer Ostermarkt kehrt zurück

Reges Leben in der Marktstraße beim Ostermarkt: Dieses Bild hat man in Bad Tölz lange nicht gesehen. Am Freitag nun öffnen wieder 30 Buden, an denen Deko, Kunsthandwerk und Kulinarisches angeboten wird. © ESC

Nach zwei Jahren Corona-Pause öffnen am Freitag erstmals wieder Buden in der Fußgängerzone. Anlass ist der Startschuss zum Ostermarkt.

Bad Tölz – Über zwei Jahre herrschte Corona-bedingt Pause beim Marktgeschehen in Bad Tölz. Am Freitag, 8. April, um 11 Uhr öffnen nun erstmals wieder Verkaufshütten in der Fußgängerzone. Dann startet der Ostermarkt. Bis einschließlich Ostermontag, 18. April, lockt das bunte Marktgeschehen Besucher aus nah und fern an.

Zehn Tage lang erwartet die Gäste auf dem Ostermarkt eine Palette verschiedener österlicher und frühlingshafter Dekorationsartikel und Geschenkideen rund um Wohnung, Haus und Garten. „Wir haben eine gute Mischung an bewährten Ausstellern und auch einige neue Stände“, berichtet Susanne Frey-Allgeier, die stellvertretende Kurdirektorin und Marktchefin. „Ziemlich stark“ sei heuer das Kunsthandwerk vertreten.

Am Karfreitag bleiben die Buden geschlossen

Geöffnet ist der Markt täglich von 11 bis 18 Uhr. Nur am Karfreitag bleiben die Buden geschlossen. Am Palmsonntag, 10. April, ist parallel zum Ostermarkt ein verkaufsoffener Sonntag angesetzt. Zahlreiche Geschäfte öffnen ihre Türen von 13 bis 18 Uhr für die Kunden. Den Ostermarkt selbst werden rund 30 Aussteller beschicken. Die jüngsten Besucher dürfen sich auch wieder auf das beliebte bunte Kinderkarussell gleich beim Winzerer-Denkmal freuen.

Ostermarkt Bad Tölz mit etwa 30 Ausstellern

Darüber hinaus wird es heuer auch ein kleines Rahmenprogramm geben: An den Wochenenden werden Musikgruppen zwischen den einzelnen Ständen Kostproben ihres Könnens abgeben. Gleich am Eröffnungstag werden ab 14 Uhr Anni und die Brotzeitmusi zu hören sein, und am Samstag, 9. April, gibt um die gleiche Uhrzeit die Tölzer Stadtkapelle ein Konzert. Zudem bietet das Stadtmuseum eine Schnitzeljagd an, und als „Spaß für die ganze Familie“ kündigt Frey-Allgaier eine Osterhasensuche an. Hunger und Durst können die Marktbesucher bei ihrem Bummel an einigen Hütten stillen, die nicht nur österliche Spezialitäten anbieten.

Um mit dem Markt „nicht gleich wieder einen Corona-Hotspot zu generieren“, so Frey-Allgaier, „wurde vor allem das Kinderprogramm insoweit abgeändert, dass alle Aktionen für die kleinen und kleinsten Besucher im Freien stattfinden können.“

Impfen beim Ostermarkt

„Bummeln und impfen beim Ostermarkt“: Unter diesem Motto bietet das Landratsamt am Sonntag, 10. April, einen Sonderimpftag an. Die Besucher, die am verkaufsoffenen Sonntag durch die Stadt flanieren, können sich zwischen 13 und 18 Uhr ohne Terminvereinbarung in der Marktstraße 34 einen Piks abholen. Alle Impfstoffe (Biontech, Moderna, Johnson & Johnson, Novavax, Biontech für Kinder) sind laut Landratsamt vorrätig.

