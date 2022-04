Ostermarkt und offene Läden: Viele Besucher in der Markstraße

Von: Felicitas Bogner

Der Ostermarkt und offene Geschäfte lockten sehr viele Menschen am Sonntag in die Marktstraße. Die Geschäftsleute freuten sich. © Jürgen van Wahnem

Die Einzelhändler in Marktstraße sehr zufrieden. Denn der Ostermarkt und verkaufsoffene Sonntag beschwerte ihnen zahlreiche Kunden. Die Stimmung in der Kurstadt war ausgelassen.

Bad Tölz – Trotz des wechselhaften und zum Teil auch recht ungemütlichen Wetters mit Wind, Regen sowie einigen Schneeflocken war die Tölzer Marktstraße am Sonntag ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Der Ostermarkt in Kombination mit dem verkaufsoffenen Sonntag lockte zahlreiche Menschen ins Herz der Kurstadt. Kein Wunder, immerhin mussten viele auf ausgelassenes Shoppen ohne Maske nun lange verzichten. Vor allem aber die Einzelhändler waren glücklich über den regen Zulauf an Kundschaft.

„Die Resonanz war sehr gut. Der Laden war voll“, bilanziert Petra Neureither, Inhaberin des „vom Fass“. „Man merkt schon, dass die Leute froh sind, dass es keine Einschränkungen und Coronaregeln beim Einkaufen mehr gibt.“ Dazu habe man auch gesehen, dass der Ostermarkt viele Besucher auch in die örtlichen Geschäfte gelockt habe. „Ohne Maske oder Personenobergrenze kaufen die Leute viel lieber und unbeschwerter ein“, sagt sie.

„Viele wollen sich jetzt wieder etwas Gutes tun“

Dies hat auch Maximilian Hauser vom Familienbetrieb „Hauser Herrenmoden“ so empfunden. „Wir ziehen eine sehr positive Bilanz vom vergangenen Sonntag“, sagt er. Die Stimmung sei sowohl in seinem Modegeschäft als auch draußen auf der Marktstraße gut und ausgelassen gewesen. „Die Kunden shoppen wieder gerne und sind dabei auch unbeschwert, genau darauf mussten sie ja jetzt auch zwei Jahre verzichten“, sagt Hauser. Die Kundenfrequenz sei über den gesamten Tag hinweg sehr hoch gewesen. „Wir wurden sogar besser besucht als an verkaufsoffenen Sonntagen vor der Pandemie“, unterstreicht Hauser zufrieden.

Auch Pankraz Schaberl, Geschäftsleiter von „Hut und Tracht“ blickt erfreut auf das vergangene Wochenende zurück. „Man merkt ganz deutlich, die Menschen wollen wieder raus. Es tut allen gut, unbeschwert bummeln zu können und sich zu treffen“, sagt er. Schaberl sei am Sonntag auch wieder mehr ins Gespräch mit einigen Kunden gekommen. „Viele wollen sich jetzt wieder etwas Gutes tun“, berichtet er. Auch wenn viele Frühlingsfeste schon vor einiger Zeit aufgrund der Planungsunsicherheit abgesagt worden seien, freue sich Schaberl, dass seine Trachten trotzdem gefragt sind. Generell, so glaubt er, habe dieser verkaufsoffene Sonntag allen gutgetan. „Es war ein gelungener Start sowohl für die Kunden als auch alle in der Marktstraße“, meint er. Der Ansturm sei ein gutes Zeichen für ihn gewesen, dass die Menschen wieder rauskommen wollen und die Angebote annehmen.

Teils sogar mehr Kunden als vor Corona

Würde sie es nicht besser wissen, hätte Claudia Mayerhofer gar nicht gemerkt, dass wir uns in einer Pandemie befinden. „Der verkaufsoffene Sonntag lief eigentlich sowohl draußen als auch im Laden gleich ab, wie vor Corona“, freut sich die Mitarbeiterin der Parfümeriekette Wiedemann. Auch hier seien viele Kunden ins Ladengeschäft gekommen. „Es war einiges los, und es lief für uns sehr gut“, resümiert die Verkäuferin. Teils hätten die Kunden noch freiwillig ihre Maske getragen, teils darauf verzichtet. „Bis auf das habe ich keinerlei Unterschied zu Vor-Corona-Zeiten feststellen können. Alle waren super drauf“, so Mayerhofer. Das Kunden-Klientel sei bunt gemischt gewesen. Sowohl viele Einheimische als auch Ausflügler seien unter den Einkäufern gewesen, so der einhellige Tenor der Geschäftsleute.

