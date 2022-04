„Ouf“, „Ouf“ und nochmal „Ouf“ - Franzosen im Tölzer Land erleichtert über Wahlergebnis in Frankreich

Von: Felicitas Bogner

Emmanuel Macron bleibt Frankreichs Präsident. © Christophe Ena/AP/dpa

Im Landkreis lebende Franzosen und Vertreter der Partnerschaftsvereine sind erleichtert über Stichwahl-Ergebnis in Frankreich. Von dem wiedergewählten Präsidenten Macron erwarten nun viele mehr Volksnähe.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Ouf“, macht Christelle Kiefersauer-Mercier, spricht man sie auf das Wahlergebnis ihrer Heimat Frankreich an. Die im Isarwinkel lebende Bretonin ist erleichtert, dass sich Amtsinhaber Emmanuel Macron mit knapp 59 Prozent der Stimmen gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durchsetzen konnte und somit Präsident von Frankreich bleibt.

Wahltag war „die reinste Zitterpartie“

„Ich bin am Sonntag mit einer befreundeten Französin nach München zum Wählen gefahren. Die ganze Autofahrt waren wir angespannt“, berichtet sie vom Tag der Stichwahl. „Zu Hause habe ich dann sofort alles im TV verfolgt.“ Als gegen 20 Uhr klar war, dass Macron gewonnen hat, sei ihr ein Stein vom Herzen gefallen. Sie habe bereits mit ihrer in Châtelaudren-Plouagat lebenden Mutter telefoniert. „Alle haben aufgeatmet, dass es nicht Le Pen geworden ist.“ Allerdings würde – den Berichten ihrer Mutter zufolge – schon heute nicht mehr viele über die Wahl sprechen. Auch mit Cathrine Corbel habe Kiefersauer-Mercier sich ausgetauscht. Beide Frauen gehören zum Vorstand des Partnerschaftsvereins zwischen Lenggries und den bretonischen Gemeinden Châtelaudren-Plouagat, Plélo, Bringolo, Plouvara und St. Jean-Kerdaniel. „Meine französische Vorstandspartnerin war Wahlhelferin in Plélo. Sie sagt, der ganze Tag sei eine reine Zitterpartie gewesen“, so Kiefersauer-Mercier.

Macron für manche lediglich das geringere Übel

Absolute Erleichterung habe sich auch bei Sabine Palffy, der Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins Dietramszell und Baignes-Sainte-Radegonde, breit gemacht: „Das nun überall kursierende Bild von Macron vor dem Eiffelturm und dem französischen Ausruf „Ouf“ (Auf Deutsch: „Puh“), bleibt in Erinnerung. Auch meine Bekannten aus Frankreich sind heilfroh.“ Trotz aller Euphorie, dass Deutschlands größtes Nachbarland künftig nicht von Rechtsaußen regiert wird, sei auch klar, dass sich dringend etwas ändern müsse. „Es haben sicherlich nicht alle Macron aus Überzeugung gewählt,“ meint Palffy. Er sei für manche lediglich das geringere Übel gewesen. „Viele Franzosen haben große Sorgen um ihre wirtschaftliche Situation“, bekommt sie mit.

Eric Bardet aus Vichy © Privat

Das berichtet auch der seit 32 Jahren in Bad Tölz lebende Franzose Eric Bardet. „Ich bin zwar nicht zum Wählen gegangen, aber dennoch erleichtert, dass es Macron geschafft hat“, sagt er. In seiner Heimat, Vichy, haben 62 Prozent für den liberalen Präsidenten gestimmt. „Es war sehr spannend, da auch die Prognosen nicht deutlich waren. Ein Glück, dass die Vernunft gesiegt hat. Ouf.“

Trotz Niederlage holte Le Pen historisch gutes Ergebnis für ihre Partei ein

Nicht zu missachten ist jedoch, dass Le Pen das bisher stärkste Ergebnis der Ultrarechten in Frankreich eingefahren hat. „Es liegt nun an der neuen Regierung, dass das echte Frankreich in den Dörfern mehr Aufmerksamkeit bekommt“, erklärt Bardet. Im Juni stehen schon die Parlamentswahlen an. Mit Blick darauf betont er: „Macron muss endlich mehr Volksnähe zeigen.“

Dies hat der Präsident in seiner ersten Ansprache zumindest versprochen. „Ich bin der Präsident von allen“, meinte der 44-Jährige am Sonntagabend. „Ich hoffe, dass ihm das auch bewusst bleibt, unterstreicht Edith Peter, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Geretsried-Chamalières. In Chamalières hat Macron über 75 Prozent der Stimmen bekommen. „Ich habe gestern sofort erleichternde Reaktionen aus Chamalières erhalten“, berichtet Peter. Alle in dem Partnerschaftsbündnis hätten „Le Pen als Präsidentin in Europa nicht ertragen“, sagt sie. Nun liege es nicht nur an Macron, mehr Zufriedenheit zu schaffen. „In einer Demokratie muss jeder aktiv werden, den etwas stört.“ Denn: „Nur meckern, bringt niemanden weiter“, resümiert die ehemalige Geretsrieder Stadträtin.

