Tölzer Geschäft der Parfümerie Wiedemann diese Woche in der Hand von Auszubildenden

Von: Christiane Mühlbauer

Auszubildende aus dem zweiten und dritten Lehrjahr führen in dieser Woche das Geschäft der Parfümerie Wiedemann in Bad Tölz. Das Foto zeigt vier der acht jungen Erwachsenen: (v. li.) Antonia Pletzer, Franzi Mayr, Antonio Tagliaferro und Raffaela Sterk. © Krinner

Junge Frauen und Männer haben in dieser Woche im Stammhaus der Tölzer Parfümerie Wiedemann an der Marktstraße das Sagen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Chef seinen Auszubildenden viel zutraut.

Bad Tölz – Viel Eigenverantwortung zeigen derzeit acht der 14 Auszubildenden der Parfümerie Wiedemann: Die jungen Frauen und Männer aus dem zweiten und dritten Lehrjahr führen alleine eine Woche lang den Betrieb im Tölzer Stammhaus. Die sonst dort tätigen Mitarbeiterinnen werden in anderen Geschäften eingesetzt, damit die Lehrlinge aus den 23 Filialen in Tölz alleine schalten und walten können.

Es ist nicht das erste Mal, dass Firmen-Seniorchef Peter Wiedemann seinen Auszubildenden diese Verantwortung überträgt. Das Projekt gab es auch schon 2014, 2015, 2017 und 2019. „Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Wiedemann. Die Idee hatte er sich bei der Drogeriemarkt-Kette dm abgeschaut. Dort gibt es das Projekt allerdings nicht mehr. Warum? Wiedemann schmunzelt und meint: „Weil die keine so guten Leute haben wie wir.“

Entscheidungen werden im Team gefällt

Wer das Stammhaus der Parfümerie an der Marktstraße betritt, trifft noch bis Samstag nur auf die Auszubildenden. Einen „Chef“ oder eine „Chefin“ gibt es derzeit nicht. „Wir besprechen alles im Team“, sagt die 19-jährige Antonia Pletzer. Schon vor einigen Wochen wurde ein Konzept für diese besondere Woche erarbeitet. Im Kosmetik-Bereich gibt es besondere Pflege-Angebote für Kunden, zudem bieten die Auszubildenden Modeschmuck an. „Es wurde uns freie Hand gelassen, was wir machen“, sagt Raffaela Sterk. Jeden Morgen und Abend gibt es eine Besprechung, und es wird aufgelistet, was gut lief und was man verbessern könnte, berichtet Franzi Mayr. „Nach dieser Woche werden wir dann alles durchsprechen.“

Besondere Projekte

Auch den Einkauf haben die Auszubildenden organisiert, ebenso die Dekoration der Schaufenster. Es werden wie gewohnt Termine vergeben und Kosmetikbehandlungen durchgeführt. „Es fühlt sich gut an, und auch die Rückmeldungen von den Kunden sind positiv“, sagen Antonia Pletzer und Raffaela Sterk. Weil den Kunden das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, gibt es eine Kooperation mit dem Tölzer Unverpackt-Laden „Ois ohne“. Dieser bietet in dieser Woche kleine Snacks im Laden an und legt seine Flyer aus. Hintergrund ist, dass auch die Parfümerie wieder Unverpackt-Produkte anbietet, mit der einst das Unternehmen gegründet wurde, nämlich Seife und neuerdings auch Duschgel. Damit schließt sich ein Kreis, denn die Firma Wiedemann leistete bei der Gründung von „Ois ohne“ Anschubfinanzierung.

Jugendliche auf diesen Berufsweg aufmerksam machen

Die Auszubildenden wollen in dieser Woche auch junge Menschen auf den Berufsweg in der Parfümerie aufmerksam machen. Sie haben schon vor längerer Zeit einen ansprechenden Flyer mit Fotos entworfen, in dem sie erklären, wie ihr Alltag aussieht. Das Familienunternehmen beschäftigt derzeit 14 Auszubildende, darunter zwei Männer. Man sei noch in der guten Lage, dass die Ausbildungsplätze nachgefragt seien, berichtet Peter Wiedemann. Die Chance zur Übernahme sei sehr groß.

