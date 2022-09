Pflegeheim Josefistift in Bad Tölz: 103 Mitarbeiter bekommen neuen Arbeitgeber - Neubau auf Flinthöhe

Weichenstellung für die Zukunft des Tölzer Josefistifts: Am Montag stellten sich der Investor und der künftige Betreiber des Alten- und Pflegeheims vor, vertreten durch (hintere Reihe, v. li.) Helmut Schleich (Schleich & Haberl) sowie Dieter Pflaum und Michael Wächter vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Mit ihnen blicken positiv in die Zukunft: die jetzige wirtschaftliche Leiterin des Josefistifts, stellvertretende Stadtkämmerin Silke Furmanek (vorne, li.), Heimleiterin Bettina Emmrich, Bürgermeister Ingo Mehner (hinten, 2. v. re.) und Stadtkämmerer Hermann Forster.

Privatisierung

Von Andreas Steppan schließen

Im bislang städtischen Pflegeheim Josefistift in Bad Tölz steht ein Umbruch bevor. Zum 1. Januar 2023 gibt es einen neuen Träger, ein privater Investor errichtet einen Neubau.

Bad Tölz – Der Paritätische Wohlfahrtsverband, Landesverband Bayern, wird ab 1. Januar 2023 Betreiber des bislang städtischen Josefistifts in Bad Tölz. Den geplanten Neubau des Pflegeheims auf der Flinthöhe übernimmt als Investor die Firmengruppe Schleich & Haberl. Dieses Ausschreibungsergebnis präsentierten am Montag Vertreter der Stadt Bad Tölz in einem Pressegespräch. Nach aktuellen Planungen könnte das Gebäude am neuen Standort 2026 oder 2027 fertig werden.

Aufwendige Suche nach Investor und Betreiber für Josefistift

Schon 2019 hatte der Stadtrat wie berichtet beschlossen, für das Josefistift einen Neubau zu errichten. Man war zu dem Schluss gelangt, dass das Gebäude an der Bahnhofstraße nicht mehr so umzubauen ist, dass es den aktuellen rechtlichen Vorgaben für den Pflegeheimbetrieb entspricht. Die Standortwahl für den Neubau fiel auf das jetzigen Spielplatz-Areal an der General-Patton-Straße. Die nächste Grundsatzentscheidung war, dass nicht die Stadt selbst beziehungsweise ihre Josefispitalstiftung die Einrichtung bauen und betrieben soll, sondern ein privater Investor und ein freigemeinnütziger Träger.

Beide sind nun nach einem aufwendigen Vergabeverfahren gefunden. „Wir hatten viele und sehr gute Interessenten“, sagte Bürgermeister Ingo Mahner am Montag. Davon seien fünf Bewerber für eine zweite Stufe des Verfahrens ausgewählt worden, vier hätten fristgerecht ein Betriebs-, Pflege- und Betreuungs-, Personal- und Immobilienkonzept sowie ein Kaufpreisgebot für das städtische Grundstück eingereicht.

Bad Tölz wird südlichste Altenpflege-Einrichtung des Paritätischen

Eine Kommission aus dem Bürgermeister, Stadtkämmerer Hermann Forster, der wirtschaftlichen Leiterin des Josefistifts Silke Furmanek, Heimleiterin Bettina Emmrich sowie den Stadträten Anton Mayer (CSU), Michael Lindmair (FWG), Johanna Pfund (Grüne) und Michael Ernst (SPD) prüften die Angebote. Die Wahl fiel demnach auf das Bieterkonsortium aus dem Paritätischen, wie der Verband kurz heißt, und dem Investor Schleich & Haberl.

Beim Paritätischen handelt es sich um einen der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege mit insgesamt 800 Mitgliedsorganisationen. Als rechtlich eigenständiger gemeinnütziger Verein sei er Träger von zahlreichen sozialen Einrichtungen vom Kindergarten bis zum Frauenhaus, berichtete Dieter Pflaum, Geschäftsführer der Altenhilfe des Paritätischen. An über zehn Standorten in Bayern betreibe der Landesverband Einrichtungen der Altenhilfe. „Bisher war unsere südlichste Einrichtung in Pullach, demnächst wird es das Josefistift in Bad Tölz sein“, erklärte er.

Stärkere Fokussierung auf Schwerstpflegebedürftige

Hier wolle der neue Träger an der „lokalen Verbundenheit und der Kultur des Josefistifts festhalten“, aber eben auch „eigene Ideen und Gedanken einbringen“. Als besondere Herausforderung bezeichnete es Pflaum, sich stärker auf die Zielgruppe der Schwerstpflegebedürftigen und Demenzkranken fokussieren zu müssen. „Trotzdem soll das Wohnen für uns im Vordergrund stehen.“

Im neuen Josefistif auf der Flinthöhe werde es „fast ausschließlich Einzelzimmer“ geben, „die man selbst möblieren kann“. Die Bewohner würden in kleinen Wohngruppen leben. „Die Zeit der langen Flure, Gänge und des Krankenhauscharakters wird endgültig vorbei sein“, betonte er. Die Gruppenangebote müssten die Biografien der Bewohner berücksichtigen. „Für mich persönlich wäre es zum Beispiel das Schlimmste, wenn ich im Pflegeheim töpfern müsste“, verdeutlichte er scherzhaft. Auch den Mitarbeitern solle der Neubau beste Bedingungen bieten, zum Beispiel mit kurzen Laufwegen und optimaler IT-Ausstattung.

Investor tippt auf 20 Millionen Euro Baukosten

Der Investor Schleich & Haberl sei 1980 als Familienunternehmen in Niederbayern gegründet worden, stellte Geschäftsführer Helmut Schleich den Bauträger vor. Mittlerweile sei eine Gruppe von Volks- und Raiffeisenbanken der Hauptgesellschafter. Schleich & Partner habe deutschlandweit bereits 75 Pflegeheime in sechs Bundesländern errichtet und dazu mit mehr als 20 Betreibern zusammengearbeitet – mehrfach auch schon mit dem Paritätischen, mit dem man sich als Konsortium in Bad Tölz bewarb.

Das Josefistift auf der Flinthöhe werde rund 20 Millionen Euro kosten „wobei das in diesen Zeiten weniger kalkuliert, sondern eher geraten ist“, schränkte Schleich ein. Das Haus werde – wie von der Stadt als Qualitätskriterium vorgegeben – über eine eigene Großküche verfügen. Der jetzige Spielplatz werde nicht aufgelöst, sondern verlagert und in die Anlage mit einbezogen. Vorgesehen seien insgesamt 128 Pflegeplätze, davon 120 vollstationär und acht eingestreute Kurzzeitpflegeplätze. Eine eigene Demenzstation im Erdgeschoß werde 32 Plätze umfassen. Grob seien zwei Baukörper vorgesehen, die um einen Innenhof angeordnet sind. „Wir stehen am Beginn er Planungsphase.“ Unter dem Vorbehalt aller aktuellen Unwägbarkeiten rechnet Schleich mit einem Baubeginn Ende 2024.

103 Mitarbeiter im Josefistift Bad Tölz bekommen neuen Arbeitgeber

Heimleiterin Bettina Emmrich, die genau wie die insgesamt 103 Mitarbeiter des Josefistifts am 1. Januar einen neuen Arbeitgeber bekommt, berichtete von gemischten Gefühlen. Bei den Gesprächen mit dem künftigen Betreiber habe sie ein gutes Gefühl gehabt und sich in gemeinsamen Vorstellungen wiedergefunden. Dennoch räumte sie ein Stück Trauer ein, dass sich die bewährten und gemeinsam aufgebauten Strukturen nun ändern. Mit dem Paritätischen habe man aber einen „sehr guten Partner“. Er könne dem Josefistift, das bislang als Einzelkämpfer dasteht, im besten Fall vieles an übergeordneter Stelle abnehmen. „Und ich hoffe, dass wir trotzdem Eigenständigkeit behalten.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.