„Parkchaos im Badeteil“: 300 Strafzettel während der Rosentage in Bad Tölz

Stark besucht waren die Rosentage in Bad Tölz. Viele Gäste suchten einen Parkplatz auf den umgebenden Straßen im Badeteil. © Hias Krinner

Zu den Rosentagen waren die Straßen im Badeteil zugeparkt. Ein Tölzer, der dort nur seine Frau im Pflegeheim besuchen wollte, muss nun Bußgeld zahlen - und ärgert sich.

Bad Tölz – Zu den Rosentagen sind Parkplätze im Badeteil heiß begehrt. Nicht jeder Autofahrer stellt sein Fahrzeug korrekt ab. Der Zweckverband Kommunale Dienste, der zur Parküberwachung im Einsatz war, teilte nach Auskunft von Geschäftsführer Benjamin Bursic am Pfingstwochenende 300 Strafzettel aus. Einer der Leidtragenden war der Tölzer Wolfgang Radetzky – der nicht etwa die Rosentage, sondern seine Ehefrau im Pflegeheim besuchen wollte. Er ärgert sich über die 25 Euro Bußgeld.

Pflegeheim-Besucher in Bad Tölz finden keinen Parkplatz

Seine Kritik äußert Radetzky in einem Schreiben an den Tölzer Kurier. „Schönes Wetter, langes Wochenende, Autoschau im Moraltpark und Rosenschau“: Diese Kombination habe „Parkchaos im Badeteil“ bedeutet, schildert er. „Für die Besucher des Pflegeheimes war es fast unmöglich, einen Parkplatz zu finden, zumal sie oft älter und teilweise gehbehindert sind.“

Noch dazu seien wegen der Bauarbeiten der Stadtwerke am Nahwärmenetz viele Halteverbote eingerichtet worden. Was Radetzky dabei wundert: „dass in verschiedenen Straßen Parkplätze für vorgesehene Baumaßnahmen schon seit Wochen mit Halteverbots-Schildern freigehalten werden, um eventuell in Wochen mit dem Bau zu beginnen.“ Seine Meinung: „Man hätte die Schilder bis Baubeginn abdecken können, dann wären etwa 15 bis 20 Parkplätze mehr zur Verfügung gestanden.“

An einem Auto, das im Halteverbot steht, kann ein Verkehrsüberwacher nicht einfach vorbeigehen.

Ironisch dankt er der Stadt und dem Zweckverband, „der sich die Mühe macht, an Sonn- und Feiertagen Fahrzeuge aufzuschreiben, welche auf gedankenlos gesperrten Parkplätzen abgestellt wurden, ohne zu behindern oder zu gefährden“. Er hätte sich gewünscht, dass – wenn schon – mit mehr Augenmaß und Menschenverstand kontrolliert würde.

Die Kontrolleure würden durchaus mit Augenmaß vorgehen, sagt Zweckverbands-Chef Bursic. Der Zweite Tölzer Bürgermeister Michael Lindmair stellt aber auch klar: „An einem Auto, das im Halteverbot steht, kann ein Verkehrsüberwacher nicht einfach vorbeigehen.“ Der Zweckverband sei über Pfingsten mit vier Mitarbeitern in Bad Tölz unterwegs gewesen, sagt Bursic. Der Einsatz sei mit dem Rathaus abgestimmt gewesen. Die Kontrolleure hätten auch von Anwohnern Lob bekommen. Die seien froh gewesen, dass gegen das wilde Parken vorgegangen wurde. Lindmair sagt: Es habe auch Jahre gegeben, in denen die Stadt zu den Rosentagen die Parküberwachung lockerer angegangen sei. „Aber dann gab es Beschwerden von Anwohnern, dass ihre Zufahrten zugeparkt waren.“

Bauarbeiten im Badeteil verschärfen Parksituation

Generell seien die Rosentage so geplant und genehmigt, dass genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Zusammen mit den Veranstaltern sei man immer um Optimierung bemüht, und im Allgemeinen habe es heuer gut geklappt. Dass die Stadtwerke derzeit im Badeteil bauen, habe aber zur Folge, dass auch die Anwohner der gesperrten Straßen sich anderswo Stellplätze suchen müssten. Dass es in Bereichen, in denen (noch) gar nicht gebaut wird, Halteverbote gibt, bestreitet Lindmair aber. Wegen der Baustellen werde die Stadtbuslinie umgeleitet. „Und auf den Ausweichstrecken mussten Halteverbote eingerichtet werden, damit der Rangierradius für den Bus sichergestellt ist.“

Den Ärger von Wolfgang Radetzky versteht der Zweite Bürgermeister, zumal es ja eine gute Sache sei, einen Angehörigen im Pflegeheim zu besuchen. „Aber wir werden in Bad Tölz immer wieder solche Wochenenden haben, an denen viel los ist.“ Und auch die Einschränkungen durch die Arbeiten am Nahwärmenetz „werden uns noch das ganze Jahr begleiten“, stellt er klar. „Aber der Ausbau ist sehr wichtig für unsere Energieversorgung.“

