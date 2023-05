Partei-Rückenwind für CSU-Landtagskandidat Thomas Holz

Neuer Vorstand: (vo., v. li.) Christine Häsch, Susanne Arndt, Thomas Holz, Sabine Lorenz, Wahlleiter Thomas Schwarzenberger und (hi., v. li.) Thomas Gründl, Sabine Gus-Meyer, Josef Rohrmoser, Severin Eichenseher und Werner Weindl. © Privat

Bei der Kreisversammlung der CSU erhält der Landtagskandidat Thomas Holz fast 99 Prozent der Stimmen. Die CSU verzeichnet heuer bereits 13 Neueintritte.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ganz im Zeichen der Landtagswahl am 8. Oktober stand nun die Jahresversammlung des Kreisverbands der CSU in den „Ratsstuben“ in Geretsried. Bekanntlich will Thomas Holz, seit 16 Jahren Bürgermeister in Kochel am See, in die Fußstapfen von Martin Bachhuber treten. Von den 90 Delegierten bekam er reichlich Rückenwind: Sie bestätigten Holz mit 98,9 Prozent der Stimmen in seinem Amt als Kreisvorsitzender.

Holz übt Kritik an einigen Projekten der Ampel-Regierung

Rückenwind fühlt auch der Kreisverband. Es gab heuer bereits 13 Neueintritte, ist einer Pressemitteilung zu entnehmen. Derzeit hat man 1155 Mitglieder. Es sei „ein Ruck durch die Mitgliederreihen gegangen“, sagte Holz erfreut. Die Corona-Pandemie hat in seinen Augen im kommunalpolitischen Bereich „große Schäden angerichtet und auch längerfristige Spuren hinterlassen“, weil beispielsweise der Informationsaustausch fehlte. Zudem habe sich eine „gewisse Lethargie im Ehrenamt breit gemacht“. Doch nun, so Holz, schaue man „voller Tatendrang nach vorne“. Der Kochler übte Kritik an einigen Projekten der Ampel-Regierung. „Klimaschutz mit der Brechstange kann nicht funktionieren, weil er die Menschen nicht mitnimmt, sondern bevormundet.“

Martin Bachhuber berichtet über Arbeit der CSU-Kreistagsfraktion

Vor Holz’ Ausführungen hatte Martin Bachhuber als Ehrenkreisvorsitzender über die Arbeit der CSU-Kreistagsfraktion berichtet. Holz wiederum ging auf einige Projekte im Landkreis ein, für die er sich als Landtagsabgeordneter einsetzen möchte, etwa für den Erhalt der Kreisklinik Wolfratshausen und für eine S-Bahn-Verlängerung nach Geretsried.

Zur Versammlung war auch Thomas Schwarzenberger gekommen, Kandidat für den Bezirkstag. Er leitete die Wahl zum Kreis-Vorstand. Holz’ Stellvertreter bleiben Susanne Arndt, Thomas Gründl, Sabine Lorenz, Josef Rohrmoser und Werner Weindl. Severin Eichenseher bleibt Kreisschatzmeister, Digitalbeauftragter ist Benedict van Laak. Schriftführerinnen sind Sabine Gus-Meyer und Christine Häsch (neu), als Kassenprüfer fungieren Sabine Deimhard und Florian Heuschneider. Es gibt noch 14 Beisitzerinnen und Besitzer. Susanne Arndt aus Egling ist Zweitstimmenkandidatin für die Landtagswahl. (müh/tk)

