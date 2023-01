Pater Heiner Heim wird 80: „Er ist mit ganzem Herzen Priester und Pfarrer“

Von: Franziska Seliger

Immer für einen Spaß zu haben: Pfarrer Heiner Heim (li.) mit Pater Lothar Bily, dem Direktor des Klosters Benediktbeuern, bei einer Faschingsveranstaltung im Februar 2019. F:A © A

Pater Heiner Heim von der Pfarreiengemeinschaft Benediktbeuern feiert am Donnerstag seinen 80. Geburtstag.

Benediktbeuern – Seit 14 Jahren ist er leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Benediktbeuern, zu der auch Kochel und Bichl gehören. An diesem Donnerstag feiert der Salesianerpater Heiner Heim seinen 80. Geburtstag. Anmerken tut man ihm sein Alter nicht. Wer ihn in der Marienkirche in Benediktbeuern, in St. Michael in Kochel oder in St. Georg in Bichl predigen hört, erlebt einen ruhigen, besonnenen Mann, der gut formulieren kann, und der bei den Liedern gerne deutlich hörbar mitsingt, wenn bei den Gläubigen in den Kirchenbänken die Melodie nicht so gut sitzt. Auch an seinem Ehrentag wird Heim um 9 Uhr die Messe in der Marienkirche in Benediktbeuern halten – so wie jeden Donnerstag. „Den werde ich halten“, betont Heim. Im Anschluss ist anlässlich seines Geburtstags ab 10 Uhr ein „offenes Pfarrhaus“ geplant, wie der Benediktbeurer Pfarrgemeinderatsvorsitzende Raphael Wulfers informiert. „Damit die Bürger die Möglichkeit haben, ihm persönlich zu gratulieren“, so Wulfers.

Bürger haben Möglichkeit Pater Heiner Heim persönlich zu gratulieren

Am Freitag, 13. Januar, sei dann ein Abend für die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Pfarreiengemeinschaft geplant, in dessen Rahmen auch der Geburtstag von Heim gefeiert werden soll. Ein großes Fest sei erst im Juli anlässlich von Heims 50-jährigem Priesterjubiläum geplant. Dieses soll zusammen mit den Vereinen der Pfarreiengemeinschaft groß gefeiert werden. Die Planungen dazu liefen bereits. Wulfers, der Heim bereits aus seiner Zeit als Direktor des Klosters Benediktbeuern kennt – ein Amt, das Heim eigenen Angaben zufolge von 1991 bis 2003 ausübte – schätzt den Geistlichen vor allem „für seine offene Art“ und für sein großes Engagement als Pfarrer. „Er ist mit ganzem Herzen Priester und Pfarrer“, so Wulfers. „Ich glaube nicht, dass es viele Pfarrer gibt, die mit 80 Jahren noch eine Pfarreiengemeinschaft leiten.“ Noch dazu handele es sich bei der Benediktbeurer auch um eine recht große Pfarreiengemeinschaft. In den drei katholischen Ortskirchen würden pro Woche insgesamt rund 13 Gottesdienste stattfinden, die Heim mit Unterstützung anderer Geistlicher aus dem Kloster halte. Dazu kommen etwa Taufen oder Beerdigungen.

Zu seinem 80 Geburtstag wünscht Wulfers Pater Heim „vor allem Gesundheit. Und dass er noch lange fit bleibt“. Denn noch sehe man Heim sein Alter nicht an. Der Jubilar selbst hat keine Wünsche – zumindest keine materiellen. „Ich wünsche mir nur ein gutes Miteinander, und dass wir weiterhin eine gute Gemeinschaft sind.“

