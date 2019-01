Patient schlägt Scheibe ein und lässt Feuerwehr umsonst anrücken

Als hätte die Tölzer Feuerwehr dieses Tage nichts Besseres zu tun: Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag einen Fehlalarm an einer Tölzer Klinik ausgelöst.

Bad Tölz - Unnötiger Einsatz für die Tölzer Feuerwehr: Ein Patient einer Klinik an der Ludwigstraße in Bad Tölz hat in der Nacht auf Freitag um 4.18 Uhr Feueralarm ausgelöst. Nach Angaben der Tölzer Polizei hatte der bislang Unbekannte eine Scheibe eingeschlagen. Die Feuerwehr hat den Alarm wider abgeschaltet. (sis)

