Pavillon im Tölzer Rosengarten geht in Flammen auf: Polizei ermittelt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Ein Raub der Flammen wurde am Samstagabend der Pavillon im Tölzer Rosengarten. © Feuerwehr Bad Tölz

In Flammen aufgegangen ist am Samstagabend ein Pavillon im Tölzer Rosengarten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach einigen Jugendlichen als Zeugen.

Bad Tölz - Am Samstagabend gegen 21.19 Uhr wählten Anwohner den Notruf und teilten mit, dass der Pavillon im Tölzer Rosengarten brennt. Diese Angaben bestätigten sich nach Eintreffen einer Polizeistreife des Einsatzzuges Murnau.

Pavillon brennt komplett nieder - 30.000 Euro Sachschaden

Vor Ort waren ebenfalls 25 Kräfte der Feuerwehr Bad Tölz und der Kreisbrandinspektion. Auch ein Rettungswagen des BRK rückte aus. Trotz der Bemühungen der Einsatzkräfte, brannte der Pavillon komplett nieder. Geschädigt ist die Stadt Bad Tölz. Die Höhe des Sachschadens beziffert die Polizei mit rund 30.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr war nach rund zwei Stunden beendet.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und sucht fünf Jugendliche als Zeugen

Die Polizeiinspektion Bad Tölz ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung. In diesem Zusammenhang wird nach einer Gruppe Jugendlicher als Zeugen der Tat gesucht. Es handelt sich hierbei nach Angaben der Beamten um fünf Personen zwischen etwa 16 und 20 Jahren. Eine Person aus der Gruppe trug eine auffällige lilafarbene Jacke. Diese Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08041/76106-0 bei der Polizeiinspektion Bad Tölz zu melden. Das gilt natürlich auch für alle anderen Zeugen, die Angaben zu dem Brandfall machen können.

