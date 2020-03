Betrunkener Steinewerfer (16) trifft Auto auf Parkplatz - Zwei weitere Pkw beschädigt

Der Pendlerparkplatz am Bahnhof in Bad Tölz (Archivfoto).

Am Bahnhof

von Andreas Steppan

Der jeweilige Sachschaden liegt zwischen 300 und 3000 Euro: Gleich drei geparkte Autos wurden auf dem Parkplatz am Bahnhof in Bad Tölz in kurzer Zeit beschädigt.