Perfekte alpen-karibische Liaison: „Cubaboarische Tradicional“ begeistern im Kurhaus

Sechs gestandene oberbayerische Volksmusikanten und ein Argentinier bilden das Septett „Cubaboarische Tradicional“. © Ewald J.Scheitterer

Sie haben es wieder geschafft: Sechs gestandene oberbayerische Volksmusikanten und ein Argentinier – das Septett „Cubaboarische Tradicional“ – füllten am Mittwochabend das Tölzer Kurhaus (fast) bis auf den letzten Platz.

Bad Tölz – Mit ihrer pfiffigen Mischung aus traditioneller bayerischer Volksmusik und lateinamerikanischen Rhythmen schaffte es die im Chiemgau beheimatete Truppe spielend und vor allem singend, ihr Auditorium erneut mitzureißen. Der in München lebende Percussionist Omar Belmonte aus Buenos Aires sowie Hans Leiter am Akkordeon haben die Lücke gut aufgefangen, die Bandgründer Hubert Meixner, der sich aus privaten Gründen zurückgezogen hat, und dessen Sohn Leo, der neue musikalische Wege gehen will, hinterlassen haben. Die Verknüpfung der bayerischen Volksmusik mit kubanischen Rhythmen ist auch bei der neu zusammengesetzten Formation die wohl einzigartige Mischung, die pure Lebensfreude gerade so versprüht. Freilich, die Stilrichtung dieses außergewöhnlichen Ensembles ist für Puristen schon sehr gewöhnungsbedürftig: Aber Salsa, Merengue, Rumba oder Mambo in Kombination etwa mit dem Lied „Hans bleib da, du woaßt ja ned wias Weda werd“, das hat schon etwas überaus Einmaliges. Ganz nach der Devise von Neu-Bandleader Andreas Meixner: „Beim nächsten Lied spannen wir einfach die Lokomotive aus Kuba vor die Tegernseer Eisenbahn und auf geht’s – uno, dos, tres, quattro.“

Alle begann mit einer Reise nach Kuba

Es war das Jahr 2000, als die Chiemgauer „Dorfmusikanten“ Hubert und Andreas Meixner sowie Michael Mayer gemeinsam nach Kuba reisten, nichts weiter als Meer, Sonne Strand, dicke Zigarren und coole Drinks im Sinn. Schnell waren sie aber fasziniert vom dort allgegenwärtigen, ansteckenden lateinamerikanischen Rhythmus: Der Kuba-Virus hatte sie infiziert. Einem zufälligen kubanisch-boarischem Hoagascht folgte die Erkenntnis: Die beiden so unterschiedlichen Musikstile passen wunderbar zusammen. Es folgten weitere Reisen auf die größte Karibikinsel mit intensiven Studien der Percussions-Instrumente, aber auch der „Tres Cubano“, der typischen kubanischen Gitarre mit drei Saitenpaaren, die von Sepp Rottmayr mittlerweile nahezu perfekt beherrscht wird.

Sprudelnde Lebensfreude

Im Vergleich zu den zurückliegenden Tölzer Konzerten der „Cubaboarischen“ hat das traditionelle Ensemble jedenfalls nichts verloren. Der unverwechselbare Sound hat sich zu einem Markenzeichen entwickelt. Und sie haben weitere Gemeinsamkeiten entdeckt, vor allem wenn bayerische G’schichtn mit einem Augenzwinkern kubanisiert wurden wie etwa die Moritat von Adam und Eva. War das nun Spanisch oder Bairisch? Egal, die Lebensfreude, die aus dieser alpen-karibischen Liaison sprudelt, reißt mit – auch das Tölzer Publikum: Spätestens als das Ensemble im Bossa-Nova-Rhythmus ihr bekanntes „Heit gibt’s a Rehragout“ anstimmte, klatschten und sangen alle mit. Ziach, Bombardon, Claves und Bongos passen bei der Musik der „Cubaboarischen“ wirklich gut zusammen.

