Personallücken: Post in Bad Tölz immer wieder tageweise zu

Filiale

Wer etwas in der Postfiliale in der Hindenburgstraße zu erledigen hat, kann schon mal erleben, dass er unverhofft vor verschlossener Tür steht.

Bad Tölz – Es war ein Bild, das sich in jüngster Zeit häufiger bot. Immer wieder standen Kunden an der Post an der Tölzer Hindenburgstraße unerwartet vor verschlossener Tür. Auch kommende Woche ist die Filiale an zwei Tagen geschlossen.

Postfiliale in Bad Tölz am 26. und 29. September geschlossen

„Wir haben zurzeit mit Personalausfällen zu kämpfen“, erklärt dazu Hartmut Schlegel, Pressesprecher der Postbank, auf Anfrage unserer Zeitung. Dies habe dazu geführt, dass die Filiale mehrmals tageweise schließen musste. Am Montag, 26., sowie am Freitag, 30. September, werde die Post an der Hindenburgstraße erneut keine Kunden in Empfang nehmen. An den anderen Tagen ist sie laut Schlegel zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Ab übernächster Woche sollen – Stand jetzt – die regulären Öffnungszeiten wieder eingehalten werden.

Bad Tölz: Angespannte Personalsituation bei der Post

„Wir werden alles daran setzen, weitere Schließungen nach Möglichkeit zu vermeiden“, erklärt der Pressesprecher. Normalerweise könnten Personalausfälle zum Beispiel durch den Einsatz von Kollegen aus anderen Filialen aufgefangen werden. Aufgrund der „angespannten Personalsituation“ im ganzen Filialgebiet sowie der Urlaubszeit sei dies nur eingeschränkt möglich gewesen, so Schlegel. Daher sei es in Einzelfällen, wie in Bad Tölz, zu temporären Filialschließungen gekommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Von Franziska Selter