Personalmangel bei Kitas im Tölzer Land: „Zukunftsaussichten sind trüb“

Von: Patrick Staar

In vielen Gemeinden gibt es Bedarf für weitere Kita-Gruppen, doch schon jetzt fehlt Personal. Im südlichen Landkreis gibt es keine Zulage Ausbildungszeit wurde auf vier Jahre verkürzt © Heimken/dpa

Fast alle Kindergärten und Krippen im Landkreis suchen händeringend nach mehr Personal. Sie rechnen damit, dass sich das Problem ab 2016 nochmals verschärfen wird.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Verantwortlichen in den Kindergärten und Krippen im Landkreis sehen, wie düstere Wolken heraufziehen. Sorgen bereitet der Personalmangel, der sich ab 2026 aller Voraussicht nach verschärfen wird, wenn immer mehr Grundschüler Anspruch auf Ganztagesbetreuung haben. „Die Aussichten sind trüb“, sagt Benediktbeuerns Bürgermeister Anton Ortlieb.

Petra Götzenberger hält es für nachvollziehbar, dass sich die Politik für ein Recht auf Hortbetreuung der Grundschüler entschieden hat: „Wenn die Eltern Unterstützung durch Krippe und Kindergarten brauchen, ist klar, dass sie auch Unterstützung in der Grundschule benötigen“, sagt die Geschäftsführerin des „Kinderland Weyarn“, das Einrichtungen an 14 Standorten betreibt – unter anderem in Bad Tölz und Lenggries. Momentan könne ihre Einrichtung noch alle Stellen besetzen.

In Benediktbeuern könnte sich die Lage allerdings schon bald zuspitzen, da gerade eine neue Krippengruppe für zwölf Kinder entsteht – in Trägerschaft der Don-Bosco-Schwestern (wir berichteten). Bürgermeister Toni Ortlieb beschreibt das Dilemma so: „Ich kann ein Gebäude oder einen Container hinstellen – aber das hilft nichts, wenn ich kein Personal finde.“ Um eine Erzieherin zu finden, müsse jeder Träger einen hohen Aufwand betreiben, da es nur eine begrenzte Anzahl an ausgebildeten Kräften gibt. Im Erfolgsfall sei auch nicht viel gewonnen: „Wenn wir jemand einstellen, nehmen wir anderen Einrichtungen das Personal weg.“

Dietlind von Plettenberg, Leiterin der Kita St. Kilian in Bad Heilbrunn, bestätigt Ortliebs Ausführungen: „Der Markt ist leer gefegt.“ Stellenanzeigen brächten kaum Resonanz. Momentan arbeiten in der Heilbrunner Kita 18 pädagogische Fachkräfte sowie die Leiterin und eine Stellvertreterin. Dies sei das unterste Limit: „Wenn sich eine Lücke auftut, weiß man nie, wie man es auffangen soll.“ Um Engpässe zu vermeiden, würde sie am liebsten noch eine zusätzliche Kinderpflegerin und Erzieherin oder wahlweise eine Berufspraktikantin und eine Kraft im sozialen Erziehungsjahr einstellen: „Dann hätten wir im Krankheitsfall einen Puffer.“

Etwas günstiger sieht es im „Haus für Kinder“ in Sachsenkam und im Tölzer Pfarrverband aus, der die Kindergärten in der Siedlung, im Schlossplatz und in Oberfischbach betreibt. Verwaltungsleiterin Rosi Gilgenreiner freut sich: „Wir haben sogar einen Springer, der hingehen kann, wo’s brennt.“ Gerne hätte sie noch mehr Mitarbeiter, „damit wir nicht immer am Anschlag arbeiten müssen“. In Sachsenkam arbeiten ebenfalls mehr Erzieherinnen als gesetzlich vorgeschrieben. Die Gemeinde finanziert das zusätzliche Personal. „Wir haben das große Glück, dass das Haus für Kinder neu gebaut worden ist“, sagt Leiterin Kathrin Marcher. „Daher bekommen wir immer wieder Bewerbungen.“ Sie und Gilgenreiner bestätigen aber ebenfalls, dass es immer schwieriger wird, genügend Personal zu finden.

Dies sei auch kein Wunder, sagt von Plettenberg, da der Landkreis mit Standort-Nachteilen kämpft. So bekommen Erzieher im Münchner Speckgürtel eine Zulage, im südlichen Tölzer Landkreis allerdings nicht. „Warum soll ich mir in Bad Heilbrunn eine Stelle suchen, wenn ich zum Beispiel in Wolfratshausen besser bezahlt werde?“ Erschwerend komme hinzu, dass die Fachakademien ihren Sitz in München haben: „Sie sagen, dass die Schüler ihr Praktikum ebenfalls in München machen sollen, um den Lehrern Zeit und Energie zu sparen. Wenn die Jugendlichen erst mal Stadtluft geschnuppert haben, kommen sie nicht mehr so schnell zurück.“ Sie bilde „wahnsinnig gerne“ aus, sagt von Plettenberg, „aber so habe ich keine Chance“.

Immerhin habe die Politik mittlerweile einen weiteren Problembereich erkannt und die Ausbildungszeit von fünf auf vier Jahre verkürzt. Ebenso sei mittlerweile ein Quereinstieg möglich. So darf beispielsweise eine Schreinerin nach elf Monaten Ausbildung im Kindergarten im Bereich Holzarbeiten eingesetzt werden. Doch dies bringe neue Probleme mit sich, sagt von Plettenberg: „Die eine absolviert eine vierjährige Ausbildung, die andere macht mal schnell einen elfmonatigen Kurs – und beide dürfen sich Fachkraft nennen – wo bleibt da der Wert der Erzieherin?“ Das offene Konzept sei sicher gut, räumt sie ein: „Aber wie kriege ich einen Zusammenhalt her? Und wie behalte ich den Überblick?“

Um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, müsse man „die Wünsche und Belange der Arbeitnehmer ins Zentrum des Handelns stellen“, empfiehlt Petra Götzenberger. Damit komme man aber irgendwann an seine Grenzen, ergänzt Marcher: „Man kann so gute Arbeitsbedingungen schaffen, wie man will. Wenn die Arbeit nicht entsprechend entlohnt wird, kann man mit anderen Ausbildungsberufen nicht mithalten.“ Vor allem Männer empfänden die Verdienstmöglichkeiten als nicht attraktiv genug: „Dabei wäre es in Kindergärten und Grundschulen so wichtig, dass die Kinder auch männliche Vorbilder haben“.

Die Gemeinde Benediktbeuern versucht, dem drohenden Personalmangel durch eine Kooperation mit der Benediktbeurer Stiftungsfachhochschule entgegenzuwirken. Was die Zukunftsaussichten angeht, bleibt Anton Ortlieb gleichwohl skeptisch. Wenn 2026 die Ganztagsbetreuung der Grundschüler kommt, müssten schon jetzt deutlich mehr Erzieherinnen in ihre Ausbildung starten: „Sonst kann’s nicht funktionieren. Aber die Zahl der Azubis steigt nicht.“

