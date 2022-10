Pete „the Beat“ York spielt im Tölzer Kurhaus

Von: Felicitas Bogner

Zwei Drummer, ein Projekt: Pete York (re.) und Florian Rein planen gemeinsam ein Konzert im Tölzer Kurhaus. © arp

Der Tölzer Musiker Florian Rein veranstaltet ein Konzert mit hochkarätiger Besetzung. Mit dabei ist auch die Schlagzeuglegende Pete York.

Bad Tölz – Ein Jahr lang hat sich Schlagzeuglegende Pete York nun im Tölzer Land eingelebt. Bis zu seinem 80. Geburtstag am 15. August (wir berichteten) war es auch recht ruhig um den prominenten Zuzug. Jetzt legt er musikalisch in seiner neuen Heimat los. Gemeinsam mit Veranstalter und Drummerkollege Florian Rein (51) stellt York eine einzigartige und neue Bandbesetzung auf die Beine und gastiert damit im Tölzer Kurhaus.

„Ich habe mein Telefonbuch durchgeblättert und überlegt, welche Musiker passen könnten“, berichtet York

Auf den Tag genau ein Jahr nach dem Einzug in sein Haus in Bad Tölz tritt York gemeinsam mit einer hochkarätigen Bandbesetzung aus ganz Deutschland und Österreich am Mittwoch, 19. Oktober, im Kurhaus auf. „Ich habe mein Telefonbuch durchgeblättert und überlegt, welche Musiker passen könnten“, berichtet York beim Treffen mit unserer Zeitung. „Zum Glück haben alle, die ich gefragt habe, sofort zugesagt“, freut sich der 80-jährige gebürtige Brite. „Ich habe also an jedem Instrument meine erste Wahl bekommen“, sagt er strahlend. Diese besteht aus Albie Donnelly am Saxofon – dem Chef der englischen Band „Supercharge“ – und Gitarrist Torsten Goods aus Berlin. Er ist unter anderem Musical Director von Pop-Star Sarah Connor. An der Orgel wird Andi Kissenbeck, Professor an der Münchner Musikhochschule, sitzen, während am Klavier der Kitzbüheler Boogie-Woogie-Pianist Christoph Steinbach in die Tasten haut. Singen werden alle gemeinsam und abwechselnd. Dazu sind eine Menge Soli eingeplant.

Pete York ist ein Freund der Improvisation

York selbst habe mit jedem der Musiker bereits schon auf verschiedensten Bühnen in unterschiedlichsten Konstellationen gespielt. „Aber in dieser Kombination sind wir noch nie aufgetreten“, erklärt er. Ob es da nicht ordentlich Vorlauf zum Proben braucht?

„Wir haben vor, am Nachmittag vor dem Konzert einen kleinen Check zu machen“, sagt der Schlagzeuger mit einem Grinsen auf den Lippen. Er ist ein Freund der Improvisation. „Natürlich haben wir eine Setliste, aber der Rest muss einfach laufen. Ich habe schon Konzerte gegeben, bei denen wir nahezu alles improvisiert haben. Einer gibt den Takt vor und dann geht’s los.“ Freilich gehe das nur mit absoluten Profis, meint Florian Rein augenzwinkernd dazu. Immerhin hat York keine geringen Anforderungen. „Es klappt nur, wenn jemand sämtliche Musikrichtungen beherrscht“, unterstreicht er.

Von Rock‘n‘Roll bis Swing ist alles dabei

Das wird dann aber auch das Publikum zu hören und zu spüren bekommen. Schließlich heißt das Konzert auch „Pete York & Band – „A Night full of Rock’n’Roll, Boogie-Woogie & Swing“. „Es werden viele verschiedene, teils sehr bekannte Lieder aus sämtlichen Genres performt“, verspricht Rein euphorisch.

Freuen kann man sich in erster Linie auch auf die größten Hits der Spencer Davis Group, welcher York in den 1960er-Jahren angehörte. „Dazu spielen wir auch Hits von den Rolling Stones“, berichtet er. Diese Rhythmen sind bei York schon längst in Fleisch und Blut übergegangen, denn mit den Stones tourte der Drummer bereits als Vorband um die ganze Welt. Aber auch Swing- und Boogie-Woogie-Standards werde die All-Stars-Band aufspielen, versichert Veranstalter Rein.

Ansagen und Anekdoten aus seinem Musikerleben

Da York neben einem begnadeten Musiker auch ein Entertainer mit Leib und Seele ist und dazu jede Menge britischen Humor mitbringt, solle man sich auf die Ansagen und Anekdoten aus seinem Musikerleben freuen, meint Rein.

Dass er und Pete York recht schnell die Köpfe zusammengesteckt haben, um etwas für und in Bad Tölz auf die Beine zu stellen, ist nicht verwunderlich. Immerhin wohnen die beiden Schlagzeuger in naher Nachbarschaft. „Für mich war das ein Wahnsinn, zu erfahren, dass Pete hierherzieht. Ich habe schon als kleiner Junge immer seine Sendung „Superdrumming“ in der ARD verfolgt. Dass ich heute mit ihm gemeinsam in meiner Heimat ein Konzert veranstalten kann, hätte ich niemals gedacht“, schildert der 51-jährige Musikproduzent. Aber auch für Pete York war Florian Rein kein Unbekannter. „Ich habe schon als ich noch in Rottach-Egern gelebt habe, von der Band Bananafishbones gehört. Das ist mir im Gedächtnis geblieben, weil ich den Namen so genial fand“, sagt York.

Florian Rein hofft auf ein gut gefülltes Kurhaus

Auch wenn York früher auf den größten Bühnen der Welt gespielt hat, hoffen er und Rein, dass viele Tölzer am 19. Oktober das Kurhaus füllen. „Erst Corona und jetzt Energiekrise und Inflation, es sind keine leichten Zeiten, um einen Konzertsaal vollzubekommen“, berichtet Veranstalter Rein.

Sollte das Konzert allerdings gut besucht sein, sei es wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass York – den man wegen seiner Schlagzeugkünste auch „the Beat“ nennt – auf der Kurhausbühne seine Beats zum Besten gibt. „Ich könnte mir eine Konzertreihe mit Pete und immer anderen wechselnden Musikern gut vorstellen“, sagt Rein. Konkret sei allerdings noch nichts geplant. „Nun bin ich mal auf das Tölzer Publikum gespannt. Es ist auch für mich eine Premiere. Egal wo ich auf der Welt bereits aufgetreten bin, ich war dabei noch nie so nah an meiner eigenen Haustüre“, sagt er schmunzelnd.

Karten: Das Konzert findet am Mittwoch, 19. Oktober, im Kurhaus Bad Tölz statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets für 28 Euro im Vorverkauf bei der Tourist Info Bad Tölz oder online im Bergbeatshop (www.bergbeatshop.de).

