Viel mehr als Unkraut: Ökologische Vielfalt, die aus Ritzen wächst

Von: Felicitas Bogner

Sämtliche Pflanzen in Mauern, Fugen und an Wegesrändern erkundete Diana Meßmer (re.) mit den Teilnehmern der „Krautschau“ in Bad Tölz. © Arndt Pröhl

Eine Vertreterin des Bund Naturschutz geht durch Bad Tölz und beschriftet Löwenzahn-Pflanzen mit Kreide. Was skurril wirken mag, hat doch einen tieferen Sinn.

Bad Tölz – Ob Wegränder, Mauern, Fugen oder Ritzen in der Straße: An vielen Ecken und Enden in Bad Tölz wachsen wilde Pflanzen. Einige sehen darin nur Unkraut oder eher lästige Begleiter. Vergessen wird dabei allerdings oft, dass diese sogenannten Ruderalpflanzen eine wichtige Bedeutung für Mensch, Tier und Natur haben. Daher lud der Bund Naturschutz am Mittwochabend anlässlich des Tags der biologischen Vielfalt zu einer „Krautschau“ in der Kurstadt ein. Diana Meßmer, Umweltreferentin der Kreisgruppe, zeigte bei einem Spaziergang allen Interessierten die verschiedenen Pflanzen, die an den unscheinbarsten Plätzchen in Bad Tölz wachsen.

Insgesamt sechs Teilnehmer machten bei der gemeinsamen Entdeckungstour mit. Aber immer wieder wurden Passanten aufmerksam, blieben stehen und diskutierten über die Pflanzen mit. „Klar ist, dass der größte Feind der Ruderalpflanzen der Mensch und sein Ordnungssinn ist“, machte Meßmer zu Beginn des Spazierganges klar. Um darauf auch über die Veranstaltung hinaus aufmerksam zu machen, hatte sie ein Stück rote Straßenkreide dabei „Unser Graffiti für heute“, sagte sie lachend. Mit der Kreide malte sie um viele Pflanzen- und Krautarten, die aus dem Boden sprießen, einen Kreis und beschriftete daneben die Pflanzenart. „So können die Jugendlichen, die hier abends ein Zigarettchen rauchen, vielleicht etwas dazu lernen und ihre Kippen ordnungsgemäß entsorgen“, merkte sie an und fegte mit dem Fuß unzählige Zigarettenreste von einer Pflanze nahe des Schloßplatzes. „Die Kippen sind nämlich auch für das Kraut Gift.“

Direkt vor dem Rathaus machten sich bekannte Grünlinge wie beispielsweise der Löwenzahn bemerkbar. Oft würde untergehen, so die Referentin, dass diese Ritzen oder Mauern für viele Insekten gute Nahrungs- und Lebensbedingungen sind. „Und von diesen Insekten wiederum ernähren sich unsere heimischen Vögel“, erklärte Meßmer. Zudem seien einige dieser Pflanzen zum Verzehr geeignet. „Vielleicht nicht direkt die am Straßenrand, aber Löwenzahnsalat, Brennnesseltee und vieles mehr ist sehr bekömmlich“, merkte auch ein Teilnehmer an.

Dabei kam gleich die Frage auf, wie viel man denn von Brennnesseln, Bärlauch und Co. pflücken dürfe. „Wenn man eine gute Stelle gefunden hat, kann man sich schon etwas zum Eigenverzehr mitnehmen – je nachdem entweder pflücken oder schneiden. Gut ist es aber schon, wenn man einen Rest immer stehen lässt und nicht alles erntet“, so Meßmer.

Weit spazieren mussten die Krautinteressierten nicht. Denn wo sie auch immer hinschauten, fiel gleich etwas Neues ins Auge. Am Schloßplatz – gegenüber vom Rathaus - entdeckte eine Teilnehmerin eine Erdbeer-ähnliche Pflanze. Es herrschte Unstimmigkeit, ob es sich um eine Walderdbeere oder etwas anderes handle. Also zückte Meßmer ihr Handy und öffnet die kostenlose App namens Flora Incognita, die bei der Bestimmung solcher Pflanzen behilflich ist. Dieses moderne Lexikon brachte auch gleich die Erkenntnis: Es handelte sich um Scheinerdbeeren. Der Unterschied zur der nur wenige Meter weiter wachsenden Walderdbeere ist, dass die Scheinerdbeere zwar essbar ist, aber eher einen faden Geschmack habe, verriet die App.

Und so arbeitete sich die Gruppe von Pflanze zu Pflanze bis zur Hindenburgstraße vor. Dabei entdeckte sie unter anderem Schöllkraut, Disteln und vieles mehr. Einig waren sich am Ende alle Teilnehmer, wie groß und dennoch unscheinbar doch die Vielfalt der Krautpflanzen in den Straßenfugen und Mauern der Isarstadt ist.