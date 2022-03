Pflegenotstand trifft schwerbehinderte Kinder hart: Zwei Familien brauchen dringend fachliche Unterstützung

Gesundheitswesen

Der Notstand in Pflegeberufen betrifft nicht nur hilfsbedürftige Erwachsene, sondern auch Kinder. Zwei Familien im Tölzer Land suchen aktuell händeringend Fachkräfte für ihre schwerbehinderten Kinder.

Bad Tölz/Königsdorf – Sonja Walser (50) aus Königsdorf war geschockt, als ihr der Pflegedienst Ende letzten Jahres mitteilte, man müsse wegen Personalmangels die Zusammenarbeit beenden. „Wir mussten von jetzt auf gleich die Pflege für unsere Tochter Katharina fast gänzlich alleine bestreiten“, sagt Walser.

Katharina wäre vor sechs Jahren bei ihrer Geburt fast gestorben. Sie erlitt einen schweren Sauerstoffmangel. Das führt zu starken epileptischen Anfällen und tiefen Atemaussetzern. Das Mädchen ist auch motorisch massiv beeinträchtigt. Sie kann beispielsweise nicht gezielt greifen oder alleine sitzen. „Wegen einer starken Schluckstörung muss sie oft abgesaugt werden und wird rund um die Uhr über eine Sonde ernährt“, berichtet ihre Mutter.

Pflegeteam selbst auf die Beine gestellt

Um die Pflege für Katharina sicherstellen zu können, musste die Familie selbst und so schnell wie möglich ein Pflegeteam auf die Beine stellen. Möglich wurde das durch das sogenannte persönliche Budget, das die Krankenkasse den Eltern von pflegebedürftigen Kindern zur Verfügung stellt. Aber auch das war ein Kampf. „Unsere Krankenkasse war erst nicht bereit, uns die notwendigen Rahmenbedingungen und Stundensätze zu bewilligen“, berichtet Walser.

Viel Arbeit auf dem Bauernhof

Aber alleine sei die Pflege von Katharina nicht zu stemmen. Die Familie, zu der auch der neunjährige Simon gehört, betreibt eine Landwirtschaft mit 70 Milchkühen plus Jungvieh. „Eigentlich hatten mein Mann und ich geplant, dass ich auch auf dem Hof mithelfe, doch das geht jetzt nicht mehr.“ Sonja Walser ist Sozialpädagogin und kann noch zehn Stunden in der Woche an der Katholischen Stiftungshochschule in Benediktbeuern (KSH) arbeiten, derzeit als Fakultätsreferentin im Bereich Studienorganisation.

Tagelang nachts keine Hilfe

Bei der Tag- und Nacht-Betreuung von Katharina wird Sonja Walser derzeit von vier examinierten Pflegerinnen in Teilzeit unterstützt. „Team Katharina“ nennt sich die kleine Gruppe, die zwei bis drei Tage mit drei bis vier Stunden Betreuung abdeckt sowie zwei, drei Nachtdienste in der Woche macht. Weil es Corona-bedingt vor Kurzem mehrere Ausfälle gab, hatte die Familie neun Tage keine Hilfe in der Nacht. Alle zwei Stunden müssen die Eltern die Tochter umlagern, die Ernährungspumpe bedienen und Medikamente geben. „Tagelang fast ohne Schlaf zu sein, ist wie Folter“, sagt die Mutter.

+ Emil Bauer (8) aus Bad Tölz liegt nach einem Badeunfall 2016 im Wachkoma. © privat

Fortschritte beim Schulbesuch

Kleine Freiräume hat sie, wenn Katharina in der Schule ist. Das Mädchen besucht die erste Klasse der Grundschule in Königsdorf. „Katharina macht enorme Fortschritte, und die Inklusion in die Schulgemeinschaft klappt ausgesprochen gut.“ Eine Kinderkrankenschwester begleitet das Mädchen dabei.

Von der Unterstützung der Krankenkasse kann Familie Walser die Pflegekräfte 400 Stunden pro Monat finanzieren. „Wir sind dadurch auch noch zum Arbeitgeber geworden: Wir erstellen Dienstpläne und machen Abrechnungen“, sagt Sonja Walser, die froh ist, als Sozialpädagogin dem Bürokratie-Dschungel von Behörden gewappnet zu sein.

Emil Bauer (8) aus Bad Tölz liegt nach Badeunfall im Wachkoma

In einer ähnlichen Situation ist Familie Bauer aus Bad Tölz. Ihr Sohn Emil (8) befindet sich nach einem Badeunfall im Freibad im Jahr 2016 im Wachkoma. Auch bei Familie Bauer ist die Pflegesituation prekär. Zwar konnten nach einem Bericht in unserer Zeitung vor zwei Jahren zwei Fachkräfte gefunden werden, doch auch hier hat sich die Betreuungssituation wegen Personalengpässen verschlechtert. „Zwar sind die Nachtschichten fast ausnahmslos abgedeckt, doch die für einen funktionierenden Alltag zumindest teilweise erforderlichen Tagschichten werden immer seltener besetzt“, berichten die Eltern Silvia und Hermann Bauer. „Die Nachtdienste sind mit Jonglieren immer irgendwie gedeckt, aber tagsüber reicht es hinten und vorne nicht“, sagt die Mutter. Die Situation spüre auch Emils jüngere Schwester Leni.

Auch Geschwisterkinder leiden unter der Situation

Mal spontan ins Kino zu gehen oder am Wochenende einen Ausflug zu machen, das ist sowohl für Familie Bauer als auch für Familie Walser nicht möglich. „Für unseren Sohn ist es das Höchste, wenn wir bei einem Fußballspiel dabei sein können“, sagt Sonja Walser. Die beiden Familien hoffen, durch die Berichterstattung weitere Fachkräfte gewinnen zu können.

Weitere Infos: Beide Familien suchen examinierte Pflegekräfte in Voll- oder Teilzeit. Der Dienst erfolgt nach Absprache. Familie Walser in Königsdorf erreicht man per Mail an kathisteam@yahoo.com und Telefon 01 72/6 82 56 84. Familie Bauer in Bad Tölz ist erreichbar per Mail an pflege@emil-bauer.de.

