Phishing-Mails: So wehrt sich Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen gegen Betrugsfälle

Teilen

Über Phishing-Mails versuchen Betrüger immer wieder, an sensible Bankdaten zu gelangen. (Symbolbild) © Christin Klose

Es ist nicht die erste betrügerische E-Mail, die unser Autor vermeintlich von der Sparkasse erhält. Er hat deshalb nachgefragt, warum sich nichts ändert.

Bad Tölz – „Die S-Payment Abteilung der Sparkassen“, so heißt es lockend in der E-Mail an den namentlich genannten Autor dieses Berichts, sei stets bemüht, „Ihr Geld gewinnbringend und in vertrauter Umgebung zu investieren“.

Das Rot des Sparkassen-Logos stimmt, die Typografie auch und die Sprache ist die aller Unternehmenskommunikationen. Man könnte das Angebot eines lohnenden Einstiegs in die Kryptowährungen glatt ernst nehmen, wären dem Absender der Phishing-Mail nicht einige Anfängerfehler unterlaufen. Der Adressat wird im Betreff mit seinem Zeitungskürzel „cs“ angesprochen, es gibt einen auffälligen Rechtschreibfehler und die Gewinnversprechungen „von 12,4 bis 21,6 Prozent“ klingen dann doch merkwürdig genau wie auch ungenau.

Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen: „Tun sehr viel gegen Phishing-Mails“

Es ist beileibe nicht das erste falsche „Sparkassen“-Mail, das er erhält und zur Bekämpfung des Ärgernisses weitergereicht hat an die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen. Nachgefragt, warum sich scheinbar trotzdem nichts ändert, teilt Sparkassen-Sprecher Willi Streicher mit, dass diese Betrugsmails zwar ärgerlich seien, man aber Vorwürfe zurückweise. Man könne nicht näher auf die Schutzmaßnahmen eingehen, um diese nicht zu gefährden, doch tue man sehr viel dafür, um die Systeme weiterhin sicher zu gestalten und den Betrügern das Handwerk zu legen.

Schadensfälle durch Phishing-Mails „äußerst gering“

Gibt es viele Phishing-Fälle vor Ort? Streicher nennt keine Zahlen. Doch seien generell wegen der Schutz- und intensiven Aufklärungsmaßnahmen „die Schadensfälle äußerst gering – erst recht in Relation zur Gesamtzahl von elektronischen Buchungen“.

In der Sparkassen-Finanzgruppe gibt es eine eigene Abteilung zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Man arbeite wie alle Banken auch zusammen mit der Polizei und den Behörden und verbessere laufend die Sicherungssysteme. Streicher nennt als Beispiel die aktuelle Identifizierung per PushTan-App.

Darüber hinaus gibt die Sparkasse allen Adressaten von verdächtigen Bankmails folgende Ratschläge:

• Nur bekannten Adressen trauen. Im Zweifelsfall nachfragen.

• Keine Bank fragt nach Geheimnummern.

• PC und elektronische Geräte regelmäßig aktualisieren. Virenschutz verwenden.

• Oft hilft es, die ersten Worte einer Phishing-Mail zu googeln. Meistens kommt dann ein Hinweis auf Betrug.

• Aktuelle Betrugswarnungen werden auf www.spktw.de veröffentlicht.

• Im Betrugsfall: Je schneller ein Fall gemeldet wird, desto eher kann Schaden abgewendet werden. In so einem Fall auch die Polizei einschalten.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Von Christoph Schnitzer