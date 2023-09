Folgen des Klimawandels: Hitze und Trockenheit machen sich bei der Pilzsuche bemerkbar – „Schaut schlecht aus“

Von: Vinzent Fischer

Zwei große Steinpilze hat der Tölzer Elias Reiter mit seinem Opa Paul Andrä bei Sachsenkam gefunden. Die Hitze Mitte August machte den Pilzen im Landkreis zu schaffen. © Lisa Reiter

Die Jagd hat wieder begonnen: Auch heuer haben sich Pilzliebhaber auf die Suche nach den begehrten Spezialitäten begeben.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Besonders gefragt sind wie immer die Speisepilze. Vor wenigen Wochen hat die Schwammerl-Saison begonnen. Die Meinungen der Experten gehen auseinander.

Pilz-Saison: In den Höhenlagen gab es Schwammerl zu holen

„Es gab erst extrem viele Pfifferlinge und dann Steinpilze“, sagt Robert Werner. Gerade ab 1500 Meter Höhe sei die Ausbeute gut gewesen. „Kleine, schöne, knackige“ Speisepilze von „außergewöhnlich hoher Qualität“ habe er in den letzten Wochen gefunden. „Das ist heuer auffällig, man musste fast nichts wegschneiden“, freut sich der Betreiber des Gasthof Altwirt in Lenggries, der gemeinsam mit seiner Frau Ursula regelmäßig auf Pilzsuche geht. „Die Schwammerl sind heuer viel knackiger und intensiver im Geschmack.“

„Erst war es viel zu trocken, dann kamen die Gewitter“, blickt Werner zurück. Die Wärme gemischt mit der Feuchtigkeit sei ein gutes Klima für die Pilze. Mitte August, als es noch einmal richtig heiß wurde, sei es bedingt durch die starke Hitze und Trockenheit weniger geworden. „Manche sagen auch, es liegt am Mond, aber das glaube ich eher weniger“, meint der Gastwirt. In der Küche des „Altwirt“ werden die gesammelten Pilze verarbeitet. Gerichte wie das Schwammerlpfandl, das Steinpilzrisotto oder der Steinpilzburger seien bei den Gästen „Dauerbrenner“, so Werner.

Hans Ketelhut, Kulturreferent im Geretsrieder Stadtrat und ebenfalls passionierter Pilz-Sammler, ist geteilter Meinung. „In den flacheren Gebieten geht momentan überhaupt nichts“, meinte der „Bayern-Hans“ zuletzt. In den Bergen hingegen, zwischen 1200 und 1500 Metern, habe er schon einige Schwammerl finden können. Am Brauneck, oberhalb vom Sylvensteinsee und am Achensee sei die Ausbeute besonders gut gewesen. Die Steinpilze seien verhältnismäßig früh gekommen, beobachtet Ketelhut. Trotz allem sei es ein „vergleichbares, normales Pilz-Jahr“. So richtig starte die Saison aber auch erst jetzt im September.

Die starke Hitze machte den Pilzen zu schaffen

Im August habe er viele verschiedene Schwammerl gefunden, sagt Achim Rücker vom Tölzer Ortsverband des Bund Naturschutz. Vor allem im Dietramszeller Wald habe er viele Täublinge sehen können. „Bis vor ein paar Tagen waren es noch ideale Bedingungen, jetzt ist nicht mehr so viel los, bis es wieder regnet“, sagte Rücker in der Hitzeperiode im August. Die starke Hitze mache den Pilzen zu schaffen. „Insgesamt sind es in den letzten Jahrzehnten bedeutend weniger geworden“, blickt Rücker mit Sorge auf den Bestand. Vor allem ärgern ihn die vielen umgeworfenen Pilze, die er zuletzt gesehen hat. „Die Pilze sind dann kaputt und können sich nicht mehr vermehren“, erklärt der Biologe. Generell würde er sich wünschen, dass „die Leute bei der Schwammerl-Suche sensibler vorgehen“ und nicht zu tief ins Unterholz vordringen, denn das schrecke das Wild auf, sagt Rücker.

„In der Region Bad Tölz-Wolfratshausen ist die letzten Wochen noch einiges los gewesen“, stellt Brigitte Radke, Pilzberaterin bei der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft, fest. Für den Speisepilzsammler sei es in der vorletzten August-Woche aber zu heiß und zu trocken gewesen, sagt die Expertin. Der Boden habe zu dieser Zeit die wenige Feuchtigkeit gar nicht mehr aufnehmen können, was wiederum auch für die Schwammerl schwierige Bedingungen seien. „Es braucht bis zu 14 Tage, bis sich die Pilze von einer solchen Hitze erholen“, so Radke. Am ehesten sei zuletzt in den Höhenlagen noch etwas zu holen gewesen, meint die Pilzberaterin.

Wer zu tief ins Unterholz geht, schreckt Wild auf

Insgesamt sei die Zahl der Pilze in den letzten Jahren durch die Erderwärmung rückläufig. An alle Pilzsucher appelliert sie, nicht auch noch den allerletzten Steinpilz mitzunehmen und „der Natur auch mal ihre Ruhe“ zu lassen.

„Momentan schaut es schlecht aus“, meint auch Franz Breit, der für den Landesbund für Vogelschutz in Wolfratshausen aktiv ist. Der Ickinger führt seit Jahren ein Pilz-Tagebuch. Der Bestand sei dabei relativ gleich geblieben. Doch „wegen des Klimawandels wird sich die Saison weiter Richtung Oktober verschieben“, schätzt Breit. „Manche Pilzarten werden sich weiter nach Norden zurückziehen.“ Rotkappen habe es früher noch einige gegeben, inzwischen aber kaum noch, so der Experte. Dafür seien andere Gattungen wie die Wulstlinge inzwischen häufiger. „Die Artenzusammensetzung verändert sich halt“, resümiert Breit. Das Vorkommen der Pilze könne sich auch in der Region je nach Höhenlage und den Baumarten unterscheiden. (vfi)

Exkursion Das Sammeln von Pilzen ist ein beliebtes Hobby. Welche Pilze geeignet sind und welche man lieber stehen lassen sollte, zeigt Schwammerl-Experte Edmund Garnweidner am kommenden Freitag, 8. September, um 14 Uhr in Kochel am See. Die Kosten betragen fünf Euro pro Person (vier mit Gästekarte), für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren drei Euro. Kinder bis sechs Jahren sind frei. Anmeldung über die Tourist-Information Kochel am See unter Telefon 0 88 51/338.

