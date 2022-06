Planschen im etwas kühleren Nass? Tölzer Hallenbad senkt Temperatur

Von: Felicitas Bogner

Um zwei Grad kühler ist seit ein paar Wochen bereits das Schwimmbecken im Tölzer Hallenbad. © arp/a

Seit der Explosion der Energiepreise ist Heizkostensparen die Devise für viele. Daher gab es auch eine klare Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Badewesen an alle Hallenbäder, die Temperaturen etwas zu senken. Tölz geht mit gutem Beispiel voran.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Die Tölzer Stadtwerke richten sich nach der Empfehlung und senkten die Wassertemperatur bereits um zwei Grad. Den offiziellen Rat haben die Stadtwerke Mitte April erhalten. „Wir haben das dann auch gleich umgesetzt“, sagt Martina Geisberger von der Pressestelle der Stadtwerke Bad Tölz. Die Wassertemperatur wurde also von den bisher üblichen 29 Grad im Tölzer Hallenbad auf 27 Grad gesenkt.

„Die Besucher haben es bemerkt, aber mit Verständnis und guter Akzeptanz reagiert“

Auch die Lufttemperatur in der Schwimmhalle ist nun etwas kühler und beträgt somit 29 statt 32 Grad. Während die Stadtwerke die Raumtemperatur in den Umkleiden um zwei Grad heruntergedreht haben, also aktuell auf 27 Grad, ist die Fußbodenheizung ganz abgeschaltet. „Die Besucher haben es bemerkt, aber mit Verständnis und guter Akzeptanz reagiert“, berichtet Geisberger über die Erfahrungen mit der Umstellung.

Gesellschaft rechnet mit einer Energie-Ersparnis von 20 Prozent

Und mit welcher Ersparnis rechnen die Stadtwerke durch diese Maßnahmen? „Wir haben die Energieersparnis selber noch nicht ausgerechnet, da uns noch keine aktuellen Werte für unser Bad vorliegen“, berichtet Geisberger. Allerdings rechnet die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen pauschal im Durchschnitt mit rund 20 Prozent Energie-Ersparnis durch die Einhaltung ihrer Empfehlung.

Bisher noch keine Anpassung der Temperaturen gibt es im Interkommunalen Hallenbad der Stadt Geretsried. Rathaussprecher Thomas Loibl sagt: „Wir halten uns zwar an die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Badewesen“, diese sei aber mit Blick auf die mögliche Senkung der Wasser- und Raumtemperatur als „Kann-Regelung“ zu verstehen und ist daher kein Muss.

Interkommunales Hallenbad profitiert von Hackschnitzelheizung

Das Wettkampf- und Sprungturmbecken hat laut dem Rathaussprecher zwischen 26 und 28 Grad Celsius, das Nichtschwimmerbecken pendle sich bei der Temperatur zwischen 30 und 32 Grad ein. Das Thermometer im Planschbecken zeigt zirka 32,5 Grad.

Aktuell sehen die Geretsrieder Stadtwerke keine Notwendigkeit, an der Heizschraube zu drehen. Loibl erklärt diese Entscheidung wie folgt: „Aktuell spielt uns die Jahreszeit in die Karten. Dazu verwenden die Stadtwerke zur Beheizung des Hallenbads lokale regenerative Energieträger mittels einer Hackschnitzelheizung.“ In Spitzen könne man auch auf ein Blockheizkraftwerk zurückgreifen. „Dafür benötigt man dann freilich Gas“, räumt Loibl ein. Aber: „Es bestehen ja die bereits geschlossenen Lieferverträge, und da sind wir gut unterwegs. Sprich, der Gaspreis hat sich für uns in dem Fall nicht erhöht.“

350.000 Euro stehen für Heizkosten im Wirtschaftsplan

Im Fokus stehe nun erst mal das „neue Hallenbad auf einem guten Niveau zu betreiben“, meint Loibl. Im Falle einer Knappheit würde man die Diskussion über eine Temperatursenkung natürlich neu aufnehmen. „Wie es in Zukunft ist, wenn die Verträge auslaufen, das müssen wir dann abwarten.“ Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Loibl, dass aktuell rund 350 000 Euro im Wirtschaftsplan der Stadtwerke für die Heizkosten des Hallenbades vorgesehen sind. „Damit kommen wir, gut hin.“ Dennoch lasse sich nicht leugnen, dass es ein Einsparpotenzial gebe, räumt der Sprecher ein und sagt: „Die Wassertemperatur dann um ein Grad abzusenken, wird Schätzungen zufolge etwa vier bis sechs Prozent Energieeinsparung bringen.“ Hinsichtlich der Raumtemperatur verhalte sich das ähnlich.

Im Lenggrieser Hallenbad „Isarwelle“ gibt es noch keine Anpassungen

Ebenfalls noch keine Änderungen an der Beheizung hat das Lenggrieser Hallenbad „Isarwelle“ vorgenommen. Eine Mitarbeiterin des Rathauses richtet im Namen von Bürgermeister Stefan Klaffenbacher aus, dass man keine Temperaturen in der „Isarwelle“ gesenkt habe. Weiter möchte die Gemeinde sich dazu im Moment nicht äußern.

Laut Heidi Suttner, Betriebsleiterin der gemeindlichen Bäder in Lenggries, habe aktuell das Schwimmbecken 28 Grad, das Freizeitbecken 31 Grad, das Kinderbecken 32 Grad und der Whirlpool 36 Grad. „Im Winter sind die Becken meist um 0,5 bis ein Grad wärmer als im Sommer“, sagt sie.

