Planungsverband Oberland: Keine weiteren Flächen für Windräder

Von: Andreas Steppan

Teilen

Die Windenergie in Deutschland soll ausgebaut werden. Der Planungsausschuss der Region Oberland ist überzeugt, durch seine Vorgaben nichts dazu beitragen zu können. 95 Prozent der Fläche von vornherein tabu In sieben Jahren entstand kein einziges Windrad © dpa

Der Ausbau der Windkraft ist ein politisches Ziel von Bund und Freistaat. Im Planungsverband Oberland sieht man sich durch aktuelle Zielvorgaben nicht zum Handeln veranlasst.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit sich Deutschland von russischem Gas und Öl unabhängig machen will, rückt der Ausbau der Windkraft verstärkt in den Fokus. Auf Ebene der Planungsregion Oberland sieht man dennoch keine Notwendigkeit, an den Vorgaben des Regionalplans etwas zu ändern. Die Vertreter der Kommunen waren sich darüber in der Sitzung des Planungsausschusses am Mittwoch in Bad Tölz einig.

Bund und Freistaat machen Zielvorgaben für Windenergie

Der Regionalplan macht für die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen Vorgaben, wo Windräder stehen könnten. Die Bundesregierung habe nun das Ziel ausgegeben, den Anteil der Erneuerbaren Energien bis 2030 auf 80 Prozent zu steigern und zwei Prozent der Landesflächen für Windkraft zur Verfügung zu stellen, berichtete Cornelia Drexl, Regionsbeauftragte bei der Regierung von Oberbayern. Und der Freistaat habe im „bayerischen Energieplan“ die „Aktivierung von bis zu zwei Prozent der Fläche für Windkraft“ angekündigt. Die umstrittene 10H-Abstandsregel möchte Bayern behalten, allerdings etwas aufweichen.

Der Planungsverband Oberland, so Drexl, habe das Kapitel Windkraft im Regionalplan zuletzt 2015 aktualisiert – nach vier Jahren Vorbereitung. Die Findung von Flächen für Windräder erfolgte in verschiedenen Stufen. Zunächst seien „harte Tabukriterien“ angewandt worden, gesetzliche Vorgaben, die für Windräder in bestimmten Gebieten „keinen Abwägungsspielraum“ ließen. „Und das ist verdammt viel“, kommentierte Josef Niedermaier, Vorsitzender der Planungsregion und Landrat von Bad Tölz-Wolfratshausen. 95 Prozent der Oberland-Fläche fiel so auf einen Schlag weg, darunter die geschützte „Zone C“ des Alpenraums – alles südlich der B 472.

Region Oberland hat 0,24 Prozent der Fläche als Windkraft-Vorranggebiet ausgewiesen

Dann entwickelte der Planungsverband „weiche“ Restriktionskriterien, wie Drexl erläuterte: gewisse Puffer bei den Abständen zu Siedlungsgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Wiesenbrüter-Arealen und die Zonen A und B des Alpenraums etwa.

Beim verbliebenen Potenzial wurden im Einzelfall die Windhäufigkeit und unter anderem Fragen des Arten- und Denkmalschutzes geprüft und darauf geachtet, dass es zu „keiner Verspargelung der Landschaft“ und keiner „Umzingelung“ von Gemeinden kommt. Die 10H-Regel hatte laut Drexl dagegen „keine unmittelbare Auswirkung“ auf den Regionalplan.

Das Ergebnis: Es gibt im Oberland genau sieben „Vorrangflächen“ für Windkraft, insgesamt 963 Hektar – 0,24 Prozent der Regionsfläche. Daneben sind noch 850 Hektar (0,21 Prozent) an „weißen Flächen“ eingezeichnet, auf denen Windräder ebenfalls zulassungsfähig wären.

Bürgermeister von Peiting sauer, dass Windräder verhindert werden

Drexl fasste zusammen: Nach Abzug „harter Ausschlusskriterien“ kämen 4,8 Prozent der Regionsfläche für Windkraft in Frage. Davon wurden 5 Prozent als Vorrangflächen ausgewiesen.

Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder wies allerdings darauf hin, dass nicht einmal auf den Vorrangflächen in seinem Gemeindegebiet Windräder gebaut werden können. Hier erhob die Unesco mit Verweis auf das Kulturerbe Wieskirche Einspruch. „Es könnten Windkraftanlagen für 36 Megawatt entstehen, wir haben alles fertig“, schimpfte er. „Es heißt immer, die Energiewende steht über allem. Aber wenn es ernst wird, ziehen alle den Schwanz ein.“ Hier müsse auf höherer politischer Ebene eingegriffen werden. „Als Planungsregion können wir nichts ändern.“

95 Prozent der Oberland-Fläche von vornherein für Windräder tabu

Abgesehen von einem Windrad in Otterfing, das heuer beantragt werden soll, sei seit Inkrafttreten des Regionalplans im Oberland kein einziges Windrad entstanden, resümierte Drexl. Vor diesem Hintergrund sah sie „im Moment keinen Änderungsbedarf“. „Wenn jemand ein Windrad bauen will, dann gibt es bei uns die Flächen dafür“, formulierte es Niedermaier. „Rechnerisch könnten 96 Windräder entstehen.“ Und: „Wir sind uns einig, wir brauchen das und wir wollen das“, so der Tölzer Landrat. Solange es aber in Bayern Flächen gebe, die bessere Windvoraussetzungen böten, würden Investoren dorthin gehen.

Ostenrieder merkte an, dass sich die Effizienz von Windrädern in den vergangenen Jahren verdoppelt habe. „Es war nie so interessant, ein Windrad zu errichten wie jetzt.“ – „Dann müssten die Investoren eigentlich Schlange stehen“, antwortete Niedermaier. Dass sie das nicht tun, führte er auch auf den Widerstand aus der Bevölkerung zurück.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.