Poldi (5) und sein Papa kämpfen um Tölzer Kastanie

Von: Andreas Steppan

Den Kastanienbaum, der am Weg zu seinem Kindergarten steht, will der fünfjährige Poldi nicht missen. Der Bub hatte nun eine Idee, wie der Baum zu retten wäre. © PRIVAT

Eine Kastanie soll für den Umbau der Bairawieser Straße weichen. Ein fünfjähriger Tölzer will ihn stattdessen verpflanzen und setzt sich mit seinem Vater für den Baumerhalt ein.

Bad Tölz – Wird der fünfjährige Leopold, genannt Poldi, zum jüngsten Tölzer Baumretter? Der Bub hatte eine Idee, die für den Erhalt eines Kastanienbaums an der Kreuzung zwischen Bairawieser Straße und Höhenbergstraße sorgen könnte. Hintergrund: Kommende Woche soll die angekündigte Sanierung der Bairawieser Straße beginnen. Dazu gehört auch eine Umgestaltung der Einfahrtssituation im Eck zwischen Höhenberg-, Jahn- und Bairawieser Straße. Hierfür muss laut Planung ein Kastanienbaum weichen. Wie Papa Peter Kreitmeier schildert, geht Poldi jeden Tag auf dem Weg zum Kindergarten an dem Baum vorbei und liebt ihn. Außer dem Kind habe offenbar „niemand daran gedacht, dass man den Baum, statt ihn zu fällen, auch verpflanzen kann“. Dergleichen habe der Bub im Fernsehen gesehen.

Papa Peter machte zwischen Ingolstadt und Nürnberg eine Spezialfirma für Großbaumverpflanzung ausfindig. Deren Bauleiter habe sich bereit erklärt, die Baumrettung zu unterstützen und dafür bei Bedarf sogar andere Projekte zu verschieben. „Fantastisch“ findet das Kreitmeir. Die Kosten für die Auspflanzung der Kastanie, ihr „Zwischenparken“ und die Wiedereinpflanzung, sobald ein neuer Grünstreifen dafür angelegt sei, liegen laut dem 36-Jährigen bei 9000 Euro.

Mit dem Vorschlag wandte sich Kreitmeir an Bürgermeister Ingo Mehner. Der zeigt sich auf Anfrage des Tölzer Kurier prinzipiell nicht abgeneigt – nur dass die Stadt die Kosten in Höhe von 9000 Euro trägt, hielte er nicht für vertretbar. Der Rathauschef verweist zunächst darauf, dass die Umgestaltung den Kreuzungsbereich sicherer, familien- und kinderfreundlicher mache. „Es handelt sich also nicht um den klassischen Fall: böse Straße gegen guten Baum“, sagt Mehner. Prinzipiell sei vorgesehen, den Kastanienbaum durch die Neupflanzung von zwei neuen Obstbäumen zu ersetzen – was gut zu der Linie passen würde, dass die Stadt auch neben der Boulderhalle auf der Flinthöhe Obstbäume angepflanzt habe und es am Schmidl-Haus ein neues Projekt zu alten Obstsorten gebe (siehe Seite 3).

Bürgermeister lobt Initiative

„Aber ich finde es sehr schön und beeindruckend, wenn ein Kind sich so einbringt“, lobt der Bürgermeister Poldis Initiative. Mehner erinnert aber auch daran, dass es in Tölz rund 7000 Bäume gebe. In deren Pflege und Erhalt investiere die Stadt jährlich einen sechsstelligen Betrag. Als Bürgermeister müsse er eine gewisse Objektivität bewahren und könne nicht einfach einen Geldbetrag für einen einzelnen Baum zusagen. Kreitmeir habe aber die Möglichkeit genannt, dass sich der nötige Betrag auch leicht durch Spenden auftreiben ließe. Das hielte Mehner für gut. „Wenn es dafür so viel bürgerschaftliches Engagement gibt, wäre es ein tolle Sache, diesen Weg zu gehen.“

Ganz so hatte es sich Kreitmeier aber nicht vorgestellt. „Im Notfall wäre ich mir nicht zu schade, mit dem Klingelbeutel rumzugehen“, sagt er. Er hoffe aber nicht, „dass sich die Stadt die Blöße gibt, die Kosten abzuwälzen“. Der Betrag ist aus seiner Sicht „überschaubar“ – und auf der anderen Seite spare sich die Stadt Kosten für die Fällung und Entsorgung der Kastanie sowie für die Neupflanzungen. Deswegen hat er nun einen förmlichen Antrag an den Stadtrat auf Kostenübernahme formuliert.

