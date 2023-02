Wachmann schlägt Holzdieb in die Flucht

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Brennholz ist in diesem Winter ein begehrtes Gut. © Christin Klose/dpa

Einen Holzdieb schlug in der Nacht zum Samstag ein Wachmann in Bad Tölz in die Flucht. Dabei wurde der 32-Jährige leicht verletzt.

Bad Tölz - Brennholz ist in diesem Winter ein begehrtes Gut. Das gilt auch für Diebe. Einen solchen erwischte ein 32-Jähriger in der Nacht zum Samstag auf frischer Tat.

Dieb stößt Mann zu Boden und flüchtet ohne Beute

Der Mann, der für einen Sicherheitsdienst arbeitet, entdeckte den Unbekannten gegen 3 Uhr an einem Gebäudekomplex an der Krankenhausstraße. Der Tatverdächtige war gerade dabei, Brennholz zu entwenden. Als der Wachmann den Mann ansprach und gerade die Polizei verständigen wollte, stieß der Unbekannte den 32-Jährigen zu Boden und flüchtete ohne Beute.

Dieb lässt sein Pedelec am Tatort zurück

Am Tatort ließ der Dieb sein schwarzes Pedelec der Marke Dawes zurück. Der Wachmann zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen an den Händen zu. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei Bad Tölz unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60.

