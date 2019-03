Polizei beendet öffentliches Trinkgelage von fünf Jugendlichen

Der Kasten Bier war schon halb geleert, als die Beamten eintrafen: Fünf Schüler handelten sich am Freitag Ärger ein, weil sie am Tölzer Skatepark öffentlich tranken.

Bad Tölz - Eine Zeugin informierte die Polizei am Freitag gegen 15.30 Uhr über eine Gruppe von Jugendlichen, die am Tölzer Skatepark offenbar Alkohol tranken. Eine Streife traf tatsächlich fünf Schüler an. Einer davon zählte 16 Jahre, der Rest war erst 15 Jahre alt. Nach Angaben der Polizei stammen sie aus verschiedenen Ortschaften in Bayern, gehen aber gemeinsam im Landkreis zur Schule.

Die Beamten stellten den bereits zur Hälfte geleerten Kasten Bier sowie eine Flasche Wein und Zigaretten sicher. Nach einer eindringlichen Standpauke verständigten die Beamten die Eltern der Jugendlichen. (sis)

