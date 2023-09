Polizei-Großeinsatz in Bad Tölz: Ermittlungen wegen „versuchten Tötungsdelikts“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Bereich um das Gebäude am Melkstattweg ist nach wie vor abgesperrt. © Botzenhart

Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es am Mittwochabend in Bad Tölz. Im Zuge einer Auseinandersetzung wurde drei Menschen schwer verletzt.

Bad Tölz - Vieles ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen der Kriminalpolizei Weilheim laufen nach dem Vorfall, der sich am Mittwochabend am Melkstattweg ereignet hat. Offenbar war es in einem Haus, das laut Polizei Flüchtlinge aus der Ukraine bewohnen, irgendwann im Laufe des Abends zu einem Streit mit anderen Personen gekommen. Nachbarn berichten, dass es ab etwa 22.30 Uhr eine lautstarke Auseinandersetzung gab. Es wurde gebrüllt, geweint, geschimpft. „Es klang zu dem Zeitpunkt schon so als würde es massiv gewalttätig“, berichtet einer der Nachbarn. Zu diesem Zeitpunkt wählten die ersten Anwohner den Notruf.

Drei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzte Personen

Was in der Folge genau geschah, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Diese würden derzeit in Richtung „versuchtes Tötungsdelikt“ laufen, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Nachbarn berichten jedenfalls davon, dass man irgendwann ein Auto wegfahren hörte. Zurück blieben drei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzte Personen, bestätigt die Polizei. Ob sie von dem Auto angefahren wurden oder auf andere Art zu Schaden kamen, ist unklar. Gegen 23.15 Uhr landete der Rettungshubschrauber und brachte eine verletzte Person in die Klinik, zwei andere wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Bereich ist auch am Tag danach noch abgesperrt

Mehrere Polizeistreifen waren am Abend vor Ort. Auch am Tag danach ist der Bereich rund um das Haus am Melkstattweg immer noch mit Flatterband abgesperrt. Polizisten sind vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

