Polizei hilft orientierungslosen Schwänen

Kurioser Einsatz für die Tölzer Polizei: Die Beamten zeigten am Sonntagmorgen zwei Schwänen den Weg zurück ins Wasser.

Zahlreiche Bürger riefen am Sonntag gegen 8.50 Uhr besorgt bei der Tölzer Polizei an. Der Grund: Zwei Schwäne liefen offensichtlich orientierungslos auf dem Gehweg über die Isarbrücke hin und her. Anscheinend suchten sie den Weg zurück ins Wasser.

„Da die Streifenbeamten vor Ort keinen Alkoholgeruch bei den Tieren feststellen konnten, wurden die beiden Schwäne behutsam zur Isar zurückgelotst, wo sie von ihren Artgenossen freudig empfangen wurden“, heißt es im Polizeibericht. (sis)