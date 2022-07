Polizisten als „Nazis“ tituliert: 20-Jähriger wegen Beleidigung zu Geldbuße verurteilt

Von: Rudi Stallein

Der 20-Jährige Angeklagte kam nochmal milde davon. Das Gericht entschied sich für eine Geldstraße. (Symbolbild). © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Ein 20-Jähriger Auszubildender musste sich kürzlich vor dem dafür verantworten, einen Polizisten als „Nazi“ beschimpft zu haben. Das Urteil der Richterin fiel mild aus.

Bad Tölz – Die Richterin war baff. „Sie haben sich in der letzten Hauptverhandlung so rotzig aufgeführt. Das war unfassbar“, erinnert sich Friederike Kirschstein-Freund an ihre erste Begegnung mit dem Angeklagten. „Heute haben Sie sich um 180 Grad gedreht.“ Der junge Mann schräg gegenüber auf der Anklagebank, dem Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Beleidigung zu Last gelegt wurde, hatte sich alle Mühe gegeben, dieses Mal einen guten Eindruck zu machen und keinen Anlass zu geben, dass die Richterin ihn erneut „anschreien und in den Hintern treten“ musste. Der 20-Jährige kam mit einer milden Geldstrafe davon.

Angeklagter räumt Tat ein und zeigt sich geläutert

„Es stimmt, ich habe das gemacht“, gab der Beschuldigte zu, am 8. Mai vorigen Jahres gegen 23 Uhr mit Freunden in ein Gebäude am Moraltpark eingestiegen zu sein und dabei drei Fensterscheiben zertrümmert zu haben. „Wir sind da rein wegen der Ausgangssperre, wir wollten uns verstecken. Als dann die Polizei kam, habe ich zu 100 Prozent überreagiert“, bedauerte er seine „Nazi“-Beschimpfungen in Richtung der Gesetzeshüter. „Es war nicht richtig, so zu handeln.“ Das galt auch für den nächsten Vorfall einen guten Monat später: Da saß er als Beifahrer in einem Schlangenlinien fahrenden Pkw, und konnte es sich nicht verkneifen, dem sich nach der Kontrolle entfernenden Polizisten ein „A….loch, Alter“ hinterher zu raunen.

Geldstrafe: 250 Euro

Ein Jahr danach zeigt sich der Angeklagte geläutert. Er wolle seinem kleinen Bruder ein gutes Vorbild sein, stellte die Jugendgerichtshelferin fest. „Er will die alten Sachen hinter sich lassen. Seit dem Vorfall hat offenbar ein massives Umdenken stattgefunden.“ Als sie als erzieherische Maßnahme zwei Freizeitarreste vorschlug, schluckte die Richterin: „Arrest?“ Der schien ihr angesichts des sympathischen Auftritts des 20-Jährigen, der schon seine erste gravierende Verfehlung im Mai 2020 mit einem Wochenende in der Jugendstrafanstalt gebüßt hatte, zu krass. Sie verurteilte den Auszubildenden zu einer Geldstrafe von 250 Euro, zahlbar an den Verein Arbeit für Jugend, ordnete dazu vier Gespräche mit der Caritas-Suchtberatung an und erteilte ein Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit. „Ich möchte das als Ausrutscher werten“, sagte die Richterin. Sie betonte jedoch auch: „Belehren Sie mich nicht eines Besseren. Wenn ich mich täusche, wenn sie uns was vorgespielt haben und nochmal was kommt, dann gibt’s den Arrest doppelt und dreifach.“

