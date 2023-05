Polizisten getreten, bespuckt und beleidigt: Eskalation bei Einsatz in Bad Tölz

Ein nächtlicher Polizeieinsatz in Bad Tölz eskalierte.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Als die Polizei in Bad Tölz zu einem Fall von häuslicher Gewalt gerufen wurden, gerieten die Beamten selbst ins Visier einer aggressiven Betrunkenen.

Bad Tölz - Einem tätlichen Angriff waren Beamte der Tölzer Polizei in der Nacht zum Dienstag ausgesetzt. Die Streife war zu einem Fall von häuslicher Gewalt in ein Mehrfamilienhaus An der Isarlust gerufen worden. Dort hatte laut Polizei ein 59-jähriger hatte seine Lebensgefährtin bedroht und beschimpft.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Bad Tölz

Von den eingetroffenen Beamten ließ er sich nicht beruhigen und reagierte sehr aggressiv. Er trat nach den Beamten, beschimpfte und bespuckte sie. Der stark betrunkene Mann wurde in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand. Der 59-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung rechnen.

