Kinder Pop-Band aus Bad Tölz: Mit Musik gegen den Krieg

Die „Rollenden Steinchen“ (v. li.): Andre Grunert (Percussion), Heiko Trefzger (Gesang), Jonathan Birzele (Gesang), Hannah Birzele (Gesang), Fabian Birzele (Keyboards) sowie hinten von Links: Oliver Ringeisen (Gitarre), Fiona Trefzger (Gesang) und Benedikt Adrian (Bass & Gitarre). © Rollende Steinchen

Die Spezialität der Kinder-Pop-Band „Rollende Steinchen“ sind eigentlich unbeschwerte, fröhliche Lieder. In ihrem neuen Video greifen die Musiker aber ein ernstes Thema auf.

Bad Tölz – Raketen, die wie Sternschnuppen über den Abendhimmel ziehen, eine Familie auf der Flucht, das schwarz-weiß-Bild eines russischen Panzers. Mit diesen eindrücklichen Bildern vom Ukraine-Krieg beginnt das Musikvideo des neusten Liedes der „Rollenden Steinchen“. Der Song der Tölz-Badischen Band mit dem Titel „Krieg“ beschreibt das, was die Menschen in der Ukraine gerade tagtäglich erleben müssen. Raketenbeschuss, Abschiede von Vätern oder Brüdern, zerstörte Häuser. Und mittendrin im Chaos des Krieges: Die ukrainischen Kinder und die Hoffnung, dass „jeder in Frieden leben kann“, wie es am Schluss des Songs heißt. „Es ist ein Lied von Kindern für Kinder, aber es ist definitiv kein Kinderlied“, stellt die Sängerin Carina Pusch klar. Die Tölzerin bildet die Band zusammen mit Heiko Trefzger und Fabian Birzele. Die Kinder der beiden Letztgenannten komplettieren die Gruppe. Das jüngste Bandmitglied Hannah Birzele geht noch in die Grundschule.

„Rollende Steinchen“ veröffentlichen das Lied „Krieg“

„Wir alle haben sehr lange gedacht, dass wir uns in Europa sicher fühlen können“, erklärt Pusch die Entstehung des Songs. Doch der Ukraine-Krieg habe Kindern und Eltern gezeigt, dass die Welt für viele Menschen kein friedlicher Ort ist. „In der Sorge um die Zukunft unserer Kinder und in der Hoffnung auf baldigen Frieden ist dieser Song entstanden“, so die Sängerin.

Die Sängerin der „Rollenden Steinchen“, Carina Pusch, ist aus Bad Tölz. © privat

Gesungen wird das eindrückliche Lied von Fiona und Linn Trefzger, wobei letztere außerdem die instrumentale Begleitung mit dem Cello übernimmt. Pusch war zuständig für den Hintergrundgesang. Für sie als Mutter stelle der Krieg keine einfache Situation dar. „Als Eltern ist es nicht so leicht, den Kindern die Situation zu erklären“, meint Pusch. Sie versuche bei ihren Kindern einerseits so gut es geht die Nachrichten auszublenden, um diese mit den aktuellen Entwicklungen nicht zu belasten. Andererseits bemüht sie sich darum, ihnen das Wichtigste zu erzählen. „Ich sage aber immer dazu, dass sich die Erwachsenen darum kümmern, damit sich die Kinder weiterhin sicher fühlen können.“

Pro Youtube-Klick spenden die „Rollenden Steinchen“ zehn Cent

Es sei allerdings unmöglich, die Kinder komplett von den Bildern aus der Ukraine fernzuhalten. „Die Fragen kommen von ganz alleine“, sagt die Sängerin. Zum Beispiel, weil sie die Nachrichten mitbekommen oder sich in der Schule und dem Kindergarten darüber ausgetauscht wird. Um mit dem Lied etwas Gutes zu tun, hat sich die Musikgruppe dazu entschlossen, mit jedem Klick des Videos auf dem Videoportal Youtube zehn Cent an die Aktion „Deutschland hilft“ zu spenden. „Wir freuen uns, wenn einiges zusammenkommt“, so Pusch. Die Spendenaktion geht noch bis Samstag, 30. April.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Kinder-Pop-Band aktuelle Themen in ihren Liedern aufgreift. Bereits zur Corona-Pandemie war ein Song entstanden, der die Pandemie aus Sicht der Kinder beschreibt. Die meisten Lieder der „Rollenden Steinchen“ sind aber fröhliche Kinderlieder. „Uns ist es wichtig, auch in diesen Zeiten die Freude und den Spaß im Leben zu zeigen“, meint Pusch. Vergangenes Jahr wurden die „Rollenden Steinchen“ wie berichtet beim 39. Rock & Pop-Preis in der Kategorie „Beste Pop Band“ ausgezeichnet.

„Rollende Steinchen“ nehmen gerade ihr drittes Album auf

Nachdem pandemiebedingt vergangenes Jahr keine Live-Konzerte stattfinden konnten, ist die Freude, endlich wieder auftreten zu können, besonders groß. „Wir wollen auf jeden Fall wieder auf der Bühne stehen“, so die Sängerin. Für den Sommer sind einige Konzerte geplant.

Derzeit ist die Band dabei, ihr drittes Album aufzunehmen. Doch das ist gar nicht so einfach: Die beiden Bandmitglieder Heiko Trefzger und Fabian Birzele und deren Kinder leben im mehrere hundert Kilometer entfernten Baden. Doch die Distanz ist für die „Rollenden Steinchen“ kein Hindernis. Die einzelnen Mitglieder nehmen zuhause ihre Einsätze selbst auf. „Wir halten über Whats-App Kontakt und schicken uns die eingespielten Sequenzen gegenseitig zu“, erklärt Pusch. Birzele, der auch die meisten Songs schreibt, stellt die einzelnen Gesangs- und Instrumentenaufnahmen später zum fertigen Song zusammen. Das Album soll Ende des Jahres veröffentlicht werden. Wie auch bei den bisherigen CDs wird auch das neuste Album über Crowdfunding mitfinanziert.

(Von Franziska Selter)