Porsche zerkratzt: 10.000 Euro Sachschaden

Von: Melina Staar

Der Porsche Macan (hier ist ein Symbolfoto zu sehen) stand am Dienstag zwischen 10.20 und 12 Uhr auf dem Parkplatz an der Arzbacher Straße. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise auf den Täter. © Symbolfoto: David McNew

Eine Fahrt nach Tölz kommt eine Frau (36) aus Kreuth am Tegernsee nun teuer zu stehen. Ihr Sportwagen wurde offenbar mutwillig zerkratzt.

Bad Tölz - Etwa 10 000 Euro an Sachschaden entstand bei einer mutwilligen Beschädigung eines Sportwagens. Laut Polizei hatte eine Kreutherin (36) ihren Porsche Macan am Dienstag zwischen 10.20 und kurz vor 12 Uhr auf dem Parkplatz an der Arzbacher Straße abgestellt. Als sie zurückkam, war das Fahrzeug auf der rechten Seite über die ganze Länge zerkratzt. Eine Unfallflucht ist auszuschließen, da das Fahrzeug mit der rechten Seite an einem Glascontainer abgestellt war. Zeugen wenden sich an die Polizei unter 0 80 41/76 10 60.

