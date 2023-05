Privatklinik Eberl in Bad Tölz firmiert unter jetzt unter „Oberberg“

Badeteil

Es ist ein Familienbetrieb mit bekanntem Namen. Nun gibt es einen grundlegenden Wandel im einstigen Kurhotel Eberl im Badeteil von Bad Tölz.

Bad Tölz – Ein traditionsreicher Familienbetrieb im Tölzer Badeteil firmiert seit Kurzem unter neuem Namen: Aus der Privatklinik Eberl ist die Oberberg-Fachklinik Bad Tölz geworden. Die vertrauten Gesichter vor Ort allerdings bleiben: Thomas Eberl fungiert nach wie vor als Geschäftsführer, seine Frau Dr. Bettina Eberl ist Chefärztin. Ihr steht seit Mitte April als Ärztlicher Direktor und Chefarzt für den psychiatrischen Bereich Dr. Richard Musil zur Seite.

Betriebsgesellschaft der Privatklinik Eberl wurde verkauft

Hintergrund des Namenswechsels ist, dass die Betriebsgesellschaft der Klinik bereits vor etwa einem Jahr verkauft wurde, wie Eberl erklärt. Eigentümer ist nun die bundesweit aktive Oberberg-Gruppe mit Hauptsitz in Berlin. Eberl bezeichnet sie als „mit Abstand größte Vereinigung von Privatkliniken“. Das Unternehmen listet auf seiner Internetseite 15 Standorte auf. Dazu gehören in der näheren Umgebung die Privatklinik Jägerwinkel in Bad Wiessee – Gründer Dr. Martin Marianovicz verkaufte sie 2019 – und das Zentrum Isartal am Kloster Schäftlarn.

Sein Tölzer Haus habe durch die Zugehörigkeit zu der Gruppe mehrere Vorteile, sagt Eberl. „Wir haben Erleichterungen bei Verwaltungsthemen, beim Qualitätsmanagement und im Abrechnungswesen“, listet er auf. Zudem profitiere man von den guten Kontakten der Oberberg-Gruppe zu privaten Versicherungen und vom Netz an Tageskliniken, das Oberberg „in allen großen Städten“ betreibe. Von dort können Patienten zum stationären Aufenthalt nach Bad Tölz zugewiesen werden. Immobilieneigentümer in Bad Tölz sei weiterhin die Familie Eberl.

Oberberg-Fachklinik in Bad Tölz spezialisiert auf Lehrer mit Burnout

Auch die Ausrichtung der Fachklinik bleibe bestehen. Die Bezeichnung „Privatklinik“ bezieht sich in diesem Fall nicht auf eine private Trägerschaft, sondern auf die Ausrichtung auf Privatversicherte und Selbstzahler. Schwerpunktmäßig sind es laut Eberl beihilfeberechtigte Beamte, die in der Regel für je vier bis zehn Wochen in die Klinik an der Buchener Straße kommen. Vertreten „ist das komplette Spektrum von Polizei- bis zu Finanzbeamten“, so der Geschäftsführer. Die größte Einzelgruppe seien die Lehrer. Gerade sie litten häufig unter dem, was man im Volksmund „Burnout“ nenne. Sie kommen zu einer „ganzheitlichen Behandlung“ nach Bad Tölz, die, so Eberl, sowohl die Seele – Psyche – als auch den Körper – Soma – in den Blick nimmt. „Stress und körperliche Beschwerden bilden oft einen Teufelskreis, die jeweiligen Leiden befeuern sich gegenseitig“, sagt Eberl. „Das wollen wir durchbrechen. Wir machen das seit vielen Jahren sehr erfolgreich.“ Fachlich liegt die Leitung bei Bettina Eberl als Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie und nun auch Richard Musil.

Laut einer Mitteilung der Klinikgruppe war er zuvor fast 20 Jahre in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Klinikums der Ludwigs-Maximilians-Universität München tätig. Dort arbeitete er als Oberarzt auf der Spezialstation für Patienten mit emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen oder bipolaren affektiven Störungen. Zudem hatte er die Oberärztliche Leitung der Spezialsprechstunde für Tic-Störungen inne.

Privatklinik in Bad Tölz kann 21 Patienten aufnehmen

Was die Tölzer Einrichtung laut Geschäftsführer Eberl außerdem auszeichnet, ist, „dass wir für eine Klinik atypisch gut ausgestattet sind“. Vor drei Jahren habe man alle Zimmer und Bäder renoviert, alles befinde sich auf Hotelstandard, inklusive Sauna und Dampfbad. Dazu komme „die Größe und Lage“ des Hauses. Bis zu 21 Patienten könne die Fachklinik derzeit aufnehmen, so Eberl. Diese sehr überschaubare Zahl ermögliche eine „intensive Betreuung“, zu der zum Beispiel drei Einzeltherapie-Sitzungen pro Woche gehören.

Aktuell hat die Klinik laut Eberl 27 Mitarbeiter. „Wir sind weiter auf Personalsuche und haben vor, die Plätze mittelfristig auszubauen, irgendwann sogar zu verdoppeln“, sagt er. Die bestehenden Räumlichkeiten würden das hergeben. Darüber hinaus bestehe auf dem Nachbargrundstück noch die Möglichkeit zu erweitern. Man wolle aber die Individualität erhalten, die Privatpatienten erwarten.

Georg Eberl gründete den Betrieb in Bad Tölz 1984

Erbaut und 1984 eröffnet hatten das Haus Thomas Eberls Eltern. Vater Georg Eberl – er ist wie berichtet am Neujahrstag gestorben – war gelernter Masseur und medizinischer Bademeister. Aus dem anfänglichen Kurhotel Eberl wurde später ein Sanatorium und eine stationäre Reha-Einrichtung. 2018 wurde der Betrieb an Thomas Eberl übergeben.

