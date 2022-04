Tölzer Kultur-Programm mit besonderer Freiluft-Note

Von: Christiane Mühlbauer

Stellten das Programm vor: (v. li.) Musikschulleiter Harald Roßberger, die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier und Bürgermeister Ingo Mehner. © arp

Mit einem umfangreichen Programm startet nach Ostern die Veranstaltungsreihe „Stadt mit der besonderen Note“. Es wird auch wieder spontane Freiluftkonzerte in der ganzen Stadt geben – weil das im vergangenen Sommer so gut ankam.

Bad Tölz – Über 90 Veranstaltungen mit rund 10 Freiluftkonzerten (sogenannte Pop-Up-Konzerte) stehen 2022 im Kalender der „Stadt mit der besonderen Note“. Hier arbeiten seit 2011 die Tölzer Tourist-Info sowie die Sing- und Musikschule sehr erfolgreich zusammen. Auf der Bühne stehen einheimische Ensembles, Lehrer der Musikschule oder besondere Gäste wie beispielsweise das Jugend-Gitarrenorchester Baden-Württemberg. Der Eintritt für Besucher ist stets frei.

Viele bekannte Namen

Die Veranstaltungssaison dauert heuer vom 20. April bis 22. Oktober. Wer das Programm durchblättert, wird auf viele bekannte Namen stoßen, etwa die Danzlmusi der Tölzer Stadtkapelle, das Ensemble „Session4Four“ oder die Mittelalter-Gruppe „I Sonatori di Tollenze“. Aber auch die Greilinger Fuiznmusi, das Klarinetten-Quartett Nebenluft und das Blechbläserquartett „Summa Cum Gaudae“ sind wieder mit dabei. Das „Machado Quartett“ wird ebenso auf der Bühne stehen wie Klaus Wittmann, der zum 55. Todestag von Oskar Maria Graf liest. Und endlich wird auch das Sinfonieorchester der Sing- und Musikschule wieder einen Auftritt haben, nämlich am 28. Juli als Openair in der Marktstraße (nur bei schönem Wetter).

Wieder Pop-Up-Konzerte

Coronabedingt entstanden im vergangenen Sommer Pop-Up-Konzerte, etwa auf dem Kalvarienberg, an der Isarpromenade, in der Marktstraße oder in der Karwendelsiedlung. Das sei so gut angekommen, dass man diese Art der Konzerte heuer weiter anbieten werde, sagte Bürgermeister Ingo Mehner bei der Programmvorstellung im Rathaus. „Es ist unser Anliegen, die Musik in die Stadt zu tragen.“ Dazu gehörten zum Beispiel auch das besondere Rahmenprogramm beim Knabenchorfestival Ende Mai oder die heuer erstmals angebotenen „Waldspiele am Blomberg“ mit Live-Musik.

Ensembles in neuen Besetzungen

Wo die Pop-Up-Konzerte heuer stattfinden, steht noch nicht genau fest. Es wird kurzfristig aufgrund der Wettervorhersage entschieden. und dann bekannt gegeben. Dass die spontanen Freiluftkonzerte derart gut einschlagen würden, damit hatten weder Mehner noch Musikschulleiter Harald Roßberger noch die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier gerechnet. Sie lobte Roßberger sehr: „Es ist schön, mit der Schule einen Partner gefunden zu haben, bei der jede Idee einen fruchtbaren Boden findet.“

Das Programm der „Stadt mit der besonderen Note“ habe sich sowohl bei Einheimischen als auch bei Gästen etabliert, berichtete Roßberger. Und die Mitwirkenden würden sich auch immer wieder in neuen Ensembles zusammenfinden. „Es ist also immer was in Bewegung.“ Die Flyer mit allen Veranstaltungen liegen überall in der Stadt aus, stehen im städtischen Veranstaltungsheft und sind online auf www.bad-toelz.de abrufbar.

