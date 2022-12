Prügeleien in Bad Tölz: Zwei Verletzte

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Gleich zweimal kam es am Wochenende zu Handgreiflichkeiten im Tölzer Stadtgebiet. © MM-Archiv

Gleich zu zwei Handgreiflichkeiten kam es am vergangenen Wochenende in Bad Tölz: Dabei wurden zwei Männer verletzt.

Bad Tölz - Das Samstag wurde nach Angaben der Polizei ein 22-jähriger aus Bad Wiessee von zwei Heranwachsenden verprügelt. Die 19- und 20-jährigen Angreifer schlugen ihr Opfer nach bisherigen Ermittlungen am Moraltpark grundlos mit den Fäusten nieder. Eine vorbeifahrende Streife wurde auf das Geschehen aufmerksam und verhinderte Schlimmeres.

Tatverdächtigen waren zum Zeitpunkt des Angriffs erheblich alkoholisiert

Die Tatverdächtigen – die jungen Männer kommen aus Bad Tölz und Pöcking – waren zum Zeitpunkt des Angriffs nicht unerheblich alkoholisiert: Die Alkoholwerte lagen zwischen 1,4 und 1,8 Promille. Das Opfer erlitt Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht.

Kontrahenten zu Boden gerungen und auf ihn eingeschlagen

Die zweite Tätlichkeit ereignete sich in der Nacht zum Sonntag gegen 3.20 Uhr vor einem Lokal an der Badstraße. Ein 22-jähriger Wackersberger geriet mit einem gleichaltrigen Waakirchner zunächst verbal in Streit. Anschließend rang der Wackersberger seinen Kontrahenten zu Boden und schlug auf ihn ein. Dabei zog sich der Waakirchner leichte Verletzungen zu.

Polizei sucht in einem Fall noch nach Zeugen

Um den genauen Hergang der Prügelei am Sonntag klären zu können, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 bei der Polizeiinspektion Bad Tölz zu melden.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.