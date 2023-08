Punkthäuser an der Jahnschule werden abgerissen

Die Vorbereitungen zum Abbruch laufen: Die sogenannten Punkthäuser auf dem Jahnschulen-Areal werden in den nächsten Wochen abgerissen. © Arndt Pröhl

Die Bauarbeiten auf dem Gelände der Tölzer Jahnschule schreiten voran. Wie die Stadt bekannt gibt, sollen während der Sommerferien die so genannten Punkthäuser im westlichen Bereich entlang der Straße Am Krottenbach abgerissen werden.

Bad Tölz – Bislang dienten diese Gebäude als Ausweichklassenzimmer. „Allerdings müssen sie nun weichen“, wird Stadtbaumeister Florian Ernst zitiert. „Wir errichten hier einen neuen Pausenhof als Interimslösung, sodass wir auf der anderen Gebäudeseite die Arbeiten ohne Gefahr für die Schülerinnen und Schüler fortführen können.“

Die Entkernung der über 50 Jahre alten Gebäude bis auf Rohbauniveau hat bereits begonnen. Zunächst müssen sämtliche Bauteile im Inneren entfernt, sortiert und je nach Material unterschiedlich entsorgt werden. Danach werden die Betondecken und -wände abgerissen. Wie die Stadt weiter berichtet, wird diese „graue Energie“ recycelt und im Straßenbau wieder genutzt.

Lärmintensive Arbeiten sollen bis zum Ende der Ferien abgeschlossen sein

„Der Abbruch läuft weitgehend in den Ferien“, sagt Ernst. Bei den Nachbarn bittet er um Verständnis für den entstehenden Lärm und Staub. Um die Belastung möglichst gering zu halten, wird während der Arbeiten der entstehende Staub mit Wasser gebunden. Außerdem sollen die Bäume und Büsche entlang des Krottenbachs als natürliche Barriere dienen. „Läuft alles nach Plan, werden die lärmintensivsten Tätigkeiten bis Ende der Ferien abgeschlossen sein“, so der Stadtbaumeister.

Währenddessen sind die Rückbauarbeiten am Erweiterungsbau der Jahn-Grundschule nahezu abgeschlossen. Wie berichtet waren diese aufgrund des schadhaften Dachs notwendig. Derzeit erfolgt der Wiederauf- und Innenausbau. Bürgermeister Ingo Mehner zeigt sich laut Mitteilung vorsichtig optimistisch: „Im Augenblick sieht es so aus, als könnte der Schulbetrieb in diesem Erweiterungsbau zu Beginn des Jahres 2024 starten.“

Aula ist erst seit Mai nutzbar

Bereits seit Beginn des nun endenden Schuljahres wird die Turnhalle genutzt, im Februar erfolgte die Übergabe des Probenraums an die Stadtkapelle. Die Aula ist seit Mai nutzbar. Die Verzögerung hatte sich ergeben, da aufgrund eines Baumangels am Dach zunächst gutachterlich eine Beweissicherung vorgenommen werden und im Anschluss die Beseitigung des Mangels sowie aller Folgeschäden erfolgen musste. „Das alles ist extrem aufwendig, zeit- und kostenintensiv“, sagt Mehner. „Die Zeit gibt uns keiner zurück. Und auch das Ungemach für den Schulbetrieb können wir nicht ungeschehen machen. Doch die Kosten wollen wir uns zurückholen. Wir haben Klage gegen den Schadens-verursacher erhoben. Allerdings dauern Rechtsstreitigkeiten dieser Art in der Regel Jahre“, dämpft Mehner die Erwartungen.

