Quad-Tour endet im Krankenhaus

Unfall

Schmerzhaft endete für einen Penzberger (53) am Samstagmittag der erste Ausflug mit dem Quad.

Bad Tölz - Wie die Polizei Tölz berichtet, fuhr der Mann auf der B 472 Richtung Bad Tölz, als er auf Höhe des Stallauer Weihers nach rechts von der Fahrbahn abkam, ein Stück in den Graben rutschte und dann frontal gegen eine dortige Unterführung prallte. Der Penzberger klagte über Schmerzen in Schulter und Sprunggelenk und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Quad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1200 Euro.

