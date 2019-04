„Quartettissimo“: Herausragende Musiker „auf dem Silbertablett serviert“

Der Konzertzyklus „Quartettissimo“ geht ab November in die zweite Saison.

Bad Tölz – Die ersten drei Konzerte der noch jungen Reihe, die der Verein Klangerlebnis organisiert,wurden gut angenommen. „Die Besucher kamen aus dem gesamten Oberland“, berichtete Christoph Kessler , Künstlerischer Leiter und Vorsitzender des Vereins, beim Pressegespräch. „Das erste Jahr war ein Wagnis“, bekannte er. Zum Erfolg habe sicher auch das elegante Ambiente und die exzellente Akustik des Tölzer Kurhauses beigetragen.

Für die Unterstützung der Stadt Bad Tölz und vieler Sponsoren sind der Künstlerische Leiter und seine Frau Susanne Kessler dankbar. Die Begeisterung beruht auf Gegenseitigkeit. „Wir wollen die klassische Musik aufs Land holen, und mit ,Quartettissimo‘ bekommen wir die besten Streichquartette auf dem Silbertablett serviert“, lobte die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier.

Den Anfang bei der Neuauflage macht am Donnerstag, 28. November, um 19.30 Uhr das „Doric String Quartet“ aus London. Die Musiker spielen seit 15 Jahren zusammen und haben zahlreiche Preise gewonnen – unter anderem den ersten Preis beim Internationalen Kammermusik-Wettbewerb in Osaka 2008. In Tölz stehen das Streichquartett in D-Dur (Hob. III: 42 op. 33/6) von Joseph Haydn, das Streichquartett in D-Dur, KV 575 von Mozart und das Streichquartett „Der Tod und das Mädchen“ in d-Moll von Schubert auf dem Programm.

Zum zweiten Konzert der Reihe ist das „Zemlinsky Quartet“ aus Prag eingeladen. Unter dem Titel „Botschaften aus prägenden Lebenserfahrungen“ spielen sie am Sonntag, 19. Januar 2020, ab 19.30 Uhr das Streichquartett von Robert Schumann in a-Moll. Auch Werke von Antonín Dvorák und Bedrich Smetana stehen auf dem Programm. Das „Zemlinsky Quartet“ hat sich seit seiner Gründung 1994 in der tschechischen Streichquartett-Szene bestens etabliert.

Das „Brentano String Quartet“ aus New York rundet am Samstag, 14. März 2020, die Saison ab. Das Programm der vier Streicher weist eine Besonderheit auf: Alle Werke stehen in der Tonart f-Moll. Das erklärt die Überschrift des Abends: „Quartetto serioso – Verdichtung in f-Moll“. Zu hören sind ab 19.30 Uhr unter anderem das Präludium in f-Moll von Bach sowie das selten gespielte Streichquartett Nr. 11, op. 95 von Beethoven. Von diesem ist auch das nachfolgende Werk „Coiled“ von Bruce Adolphe inspiriert. Es wird zwei Wochen vor dem Konzert in Tölz in den USA uraufgeführt.

Infos und Vorverkauf

Alle Konzerte finden im Tölzer Kurhaus statt und beginnen jeweils mit einer Einführung um 18.30 Uhr. Der Abonnement-Verkauf läuft bereits, der Preis für alle drei Konzerte beträgt 75 und 90 Euro, je nach Sitzplatz. Die Karten können online auf www.muenchenticket.de (Suche: „quartettissimo“) und auf www.bad-toelz.de/quartettissimo erworben werden. Darüber hinaus gibt es die Tickets in der Tourist-Info am Max-Höfler-Platz. Bestellungen unter Telefon 0 80 41/ 78 67 15 oder per E-Mail an regina.mueller@bad-toelz.de. LEONORA MITREUTER

