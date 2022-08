Tölzer Landrat Niedermaier tritt bei „Tour der Hoffnung“ in die Pedale

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Sammelten im Fahrradsattel Geld für die gute Sache: Landrat Josef Niedermaier (re.) und Biathlon-Doppelweltmeister Erik Lesser. © privat

Beim Radfahren im Kampf gegen Kinderkrebserkrankungen war auch Landrat Josef Niedermaier wieder dabei. Er tritt jedes Jahr bei der „Tour der Hoffnung“ für den guten Zweck in die Pedale.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Landrat Josef Niedermaier ist ein begeisterter Rennrad-Fahrer. Einmal im Jahr verbindet er das Hobby mit dem guten Zweck. Er tritt bei der „Tour der Hoffnung“ in die Pedale und hilft dabei, Geld für die Kinderkrebsforschung zu sammeln. Ins Leben gerufen wurde sie vor knapp 40 Jahren von Professor Dr. Fritz Lampert aus Gießen, der es leid war, dass 1983 immer noch die Hälfte der an Leukämie erkrankten Kinder starb. Mehr Mittel für die Forschung, aber auch mehr Mittel, um die Betreuung der jungen Patienten zu verbessern – das war das Ziel.

Ziel: Spendensammeln für Forschung und bessere Betreuung von kranken Kindern

Aus der ersten Benefiz-Tour hat sich bis heute eine der größten Spendenaktionen im Kampf gegen Kinderkrebserkrankungen entwickelt. 42 Millionen Euro wurden seitdem gesammelt und flossen in die Forschung, neue Behandlungskonzepte, pflegerische und psychosoziale Betreuung und die klinische Versorgung. Gerade ist die diesjährige Drei-Tages-Tour mit Stationen in Frankfurt und Fulda zu Ende gegangen. Gemeinsam mit Boxweltmeister Henry Maske, Biathlon-Olympiasiegerin Petra Behle, Klaus Peter Thaler, Weltmeister im Querfeldeinrennen, und Biathlon-Weltmeister Erik Lesser trat Niedermaier in die Pedale.

Herr Niedermaier, wie sind Sie zur „Tour der Hoffnung“ gekommen?

Altlandrat Otmar Huber († 2021) war von Anfang an bei der Tour mit dabei. Der Auftakt findet jedes Jahr in Gießen statt, danach geht es dann immer in einen anderen Teil des Landes. Als die Tour 2009 zu uns kam, wurde mit gesagt, was ich hier organisieren soll (lacht). Dann hat mich der Organisator noch gefragt, ob ich Rennrad fahre – und seitdem bin ich dabei. Die ersten Jahre bin ich dann noch gemeinsam mit Otmar Huber gefahren.

Wie läuft das mit dem Spendensammeln?

Von den Teilnehmer wird erwartet, dass sie nicht mit leeren Händen kommen, sondern eigentlich das ganze Jahr über für die „Tour der Hoffnung“ die Werbetrommel rühren. Ich platziere das Thema immer mal wieder – beispielsweise bei Geburtstagsfeiern.

Wie viel Geld haben Sie denn heuer zum Start mitgebracht?

2240 Euro. Aber es gibt Leute, die kommen mit 30 000, 40 000 Euro an.

Aber während der Etappen wird auch gesammelt, oder?

Ja, es ich nicht so, dass man da ein bisschen Rad fährt und sich in der Pause ins Eiscafé setzt. Normalerweise wird man um 6 Uhr geweckt, dann radelt man 80 bis 120 Kilometer am Tag. Bei sieben, acht Stopps wird die Gruppe am Marktplatz oder bei spendenbereiten Firmen empfangen. Und während jemand die Tour vorstellt, bekommt man ein Spendenschwein in die Hand gedrückt und sammelt. Auch abends gibt es Benefizveranstaltungen, bei denen Geld zusammenkommt.

Hört sich fast nach Stress an...

Nein, es macht Riesenspaß. Bei den Teilnehmern ist wirklich viel Begeisterung dabei, Sport und die gute Sache zu verbinden. Und es ist ein Superprojekt, Spenden für kranke Kinder zu sammeln. Ich bin dankbar, Opa von zwei gesunden Enkelkindern zu sein. Wenn man dann auf eine Kinderleukämiestation kommt, weiß man, warum man so etwas macht.

Wie viel Geld ist denn dieses Mal zusammengekommen?

Auf jeden Fall über 2,5 Millionen Euro. Die genaue Summe wird gerade noch ausgewertet.

Weitere Infos

zur der Benefizaktion gibt es im Internet auf www.tour-der-hoffnung.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.